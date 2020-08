publié le 07/08/2020 à 21:59

Le chef de l'État a insisté sur l'importance du masque. "Je crois que maintenant, il faut prendre l'habitude de porter le masque", a-t-il déclaré, précisant qu'un conseil de défense relatif à la situation sanitaire se tiendrait la semaine prochaine, au cours d'un entretien accordé à nos confrères de BFMTV. "Je recommande la plus grande vigilance", a ajouté Emmanuel Macron.

Le président a rappelé que la semaine dernière, le gouvernement a "décidé de permettre aux élus qui le souhaitaient d'imposer le port du masque sous certaines conditions, y compris à l'extérieur, au-delà de ce que nous avions nous-même imposé dans les lieux clos".

"Je recommanderai à chacun, quand on ne peut pas respecter les distances de sécurité, de mettre un masque par précaution", a conclu le chef de l'Etat. En parallèle, le ministre de la Santé Olivier Véran a lui aussi insisté sur la nécessité de porter le masque malgré la canicule, et a appelé les Français à "tenir bon".

Selon le dernier bilan de la direction générale de la santé publié jeudi 6 août, la France compte désormais 30.312 décès, soit 7 de plus en 24 heures, dont 19.806 dans les hôpitaux et 10.506 en Ehpad et autres établissements sociaux et médico-sociaux. 1.604 cas au nouveau coronavirus ont été recensés dans les dernières 24 heures.