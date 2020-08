Coronavirus : les ventilateurs "brassent le virus", prévient Olivier Véran

publié le 07/08/2020 à 12:41

La France est entrée, ce jeudi 6 août, en période de canicule, avec 45 départements placés en alerte orange. Une situation particulièrement compliquée à gérer dans le contexte de la crise sanitaire, avec de possibles "injonctions contradictoires", explique Santé Publique France.

Parmi elles, l'utilisation des ventilateurs. En déplacement dans un Ephad de Dordogne, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué qu'elle était proscrite "lorsqu'on est dans une pièce où il y a du monde".

"Le ventilateur va brasser du virus et l'envoyer sur toutes les surfaces, et les masques ne protègent pas suffisamment", a détaillé le ministre, précisant néanmoins que ce conseil ne s'appliquait pas de la même façon dans des contextes familiaux où les personnes sont systématiquement en contact les unes avec les autres, et sur les lieux de travail accueillant des centaines de personnes.

Olivier Véran a également indiqué que la climatisation "ne posait pas de problème". Pour palier l'absence de ventilateurs, il a appelé à recourir aux brumisateurs, s'hydrater, et fermer volets et rideaux la journée afin de limiter la chaleur dans les pièces.