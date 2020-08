Macron et Castex rendent hommage au résistant Daniel Cordier

publié le 11/08/2020 à 06:34

Le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex ont rendu hommage au résistant Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, à l'occasion de son centième anniversaire. Le chef de l'État l’a remercié pour "l'exemple donné".

"Une nation se nourrit de vies exemplaires. C'est pourquoi, au nom de tous les Français, le chef de l'État a souhaité un bon anniversaire à Daniel Cordier et l'a remercié pour l'exemple donné", a déclaré la présidence de la République, en précisant qu'Emmanuel Macron avait téléphoné à Daniel Cordier.

"L'engagement, le courage, la générosité, la soif de liberté et l'amour de la France dont ont fait preuve les 1.038 Compagnons de la Libération doivent, plus que jamais, continuer de nous inspirer et de nous guider en tant que nation et en tant que peuple", a poursuivi l'Elysée dans un communiqué. Le Premier ministre Jean Castex a de son côté salué le "compagnon de la libération". "En ce jour, honorons le résistant, le compagnon de la Libération, mais aussi cette singulière histoire qui devint l'Histoire", a-t-il ajouté.

Daniel Cordier a cent ans.

Il en avait à peine vingt lorsqu'aux côtés de Jean Moulin il prit tous les risques pour que nous vivions libres.

En ce jour, honorons le résistant, le compagnon de la Libération, mais aussi cette singulière histoire qui devint l'Histoire. pic.twitter.com/tm293FWNQO — Jean Castex (@JeanCASTEX) August 10, 2020

Daniel Cordier est l'un des quatre derniers compagnons de la Libération encore vivants aujourd'hui. Parti à Londres le 21 juin à l'âge de 19 ans, il deviendra deux ans plus tard le secrétaire de Jean Moulin, légendaire figure de la résistance intérieure qui succombera aux mains de la Gestapo.