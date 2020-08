Coronavirus : le masque le plus cher au monde vaut 1,5 million de dollars

publié le 11/08/2020 à 21:09

Une compagnie de joaillerie israélienne fabrique, actuellement, ce qui sera bientôt le masque de protection contre le coronavirus le plus cher au monde. 1,5 millions de dollars, c'est le prix du masque le plus cher au monde.

Fabriqué en or blanc 18 carats, le masque sera également orné de 3.600 diamants noirs et blancs et devrait peser 270 grammes. Il est actuellement en cours de fabrication, en Israël.

Selon le Times of India, l'identité de l'acheteur de ce masque demeure inconnue. Interrogé par le quotidien indien, son designer, Isaac Levy, a refusé de divulguer son nom. Il a seulement précisé qu'il s'agissait d'un homme, plus précisément un businessman chinois vivant aux États-Unis.

Alors que la confection d'un masque aussi luxueux en période de pandémie mondiale risque d'en choquer plus d'un, Isaac Levy a précisé au journal indien, qu'à titre personnel, il ne porterait pas un tel masque.

En revanche, il ne pouvait pas refuser une telle opportunité : "je suis heureux que ce masque ait pu donner du travail à mes employés dans une période aussi incertaine que celle que nous vivons actuellement".