Canicule : le record de température atteint avec 43,6 en Île-de-France

publié le 25/07/2019 à 06:30

Ce vendredi, la France devrait suffoquer encore, malgré un léger recul des températures prévu. Météo-France maintient 20 départements en alerte rouge, et 60 départements en alerte orange. Les régions concernées restent les mêmes : Haut-de-France, Ile-de-France, Haute-Normandie, et une partie de la Champagne-Ardennes, du Centre et de la Bourgogne.

Ce jeudi a été l'une des plus chaude de l'Histoire pour la moitié nord, avec des records absolus de températures maximales battus : 42,6 degrés à Paris, 41,4 degrés à Dunkerque, 40,9 degrés à Chartres...

Selon les préfectures et les pompiers des différentes régions, des incendies de cultures et de végétation ont ravagé plus d'un millier d'hectares en Normandie, dans le Centre et en Lorraine. La préfecture de l'Oise a interdit les moissons ce soir, et jusqu'à nouvel ordre.

Pour tout savoir de cette journée de canicule

Ce direct est maintenant terminé, merci de nous avoir suivi.



21h57 - Si vous endormir avec ces fortes chaleurs vous semble impossible, voici quelques conseils.

21h36 - En Normandie, il a fait 41,3 degrés à Rouen.

21h28 - Dans les Hauts-de-France, il a fait 41,7 degrés à Amiens.



21h02 - Météo-France vient de dévoiler le record de température atteint aujourd'hui en France, 43,6 degrés à Saint-Maur en Ile-de-France.

20h55 - Un nouveau record de température absolu en Allemagne, 42,6 degrés. Le même record qu'enregistré à Paris.



20h48 - Gare au changement violent de températures d'ici ce week-end. Le mercure devrait descendre de 20 degrés en deux jours sur une partie de la France.



20h36 - Selon les préfectures et les pompiers des différentes régions, des incendies de cultures et de végétation ont ravagé plus d'un millier d'hectares en Normandie, dans le Centre et en Lorraine. Sont évoqués 572 hectares de végétation et de culture brûlés dans le Loiret, près de 800 hectares dans l'Eure, 120 hectares de chaumes en Meurthe-et-Moselle et une centaine d'hectares en Moselle.



20h18 - Avec sa température record de 42,6 degrés, Paris a battu des bien plus au sud que la capitale. À Tozeur, dans le Sahara tunisien, il n'a fait "que" 40 degrés, comme à Louxor en Égypte. À Khartoum au Soudan et à Djibouti, les températures étaient semblables à celle de Paris.



20h02 - Après la chaleur, les orages. "Un axe orageux se met en place de la région Centre à la Haute-Normandie avec localement de la grêle", prévient La Chaîne Météo.

Après la #canicule, vous attendez la #pluie ? De forts #orages se développent au Centre et en Normandie et se préparent à toucher la région parisienne. pic.twitter.com/qwTK5yvhMB — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 25, 2019

19h51 - En raison des importants incendies dans le département, le préfet de l'Oise ordonne l'arrêt immédiat des moissons pour la sécurité des agriculteurs et des sapeurs-pompiers dans l'ensemble du département. L'arrêté d'interdiction a cours jusqu'à nouvel ordre.



19h45 - Vous cherchez le frais ? Cherchez l'isotherme zéro degrés. Un point qui bouge en permanence, comme vous pourrez le découvrir dans cet article.



19h36 - Les records de chaleur battus dans un certain nombre de villes françaises ce jeudi. Voici une carte non-exhaustive de ces records.

Records de chaleur abolus dans plusieurs villes de France le jeudi 25 juillet Crédit : RTL.fr

19h17 - En Ile-de-France, l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris évoquait jeudi soir une tendance à la hausse "significative des appels pour des pathologies en lien avec la chaleur, une augmentation des interventions des secours ainsi que potentiellement une augmentation des hospitalisations de patients âgés".



19h08 - Plusieurs incendies se sont déclarés jeudi en Lorraine, dont un qui a brûlé 120 hectares de chaumes vers Moineville (Meurthe-et-Moselle) et un second qui a parcouru une centaine d'hectares à Ottange (Moselle).



19h00 - Cette journée aura été la journée de tous les records dans les départements du Nord, avec 42,6 degrés à Paris, 41,9 à Melun, 41,6 à Troyes, 41,4 à Lille...

18h48 - Conséquence inattendue de la canicule, deux hommes soupçonnés de réceptionner de la cocaïne ont appelé la police pour échapper à la mort. En pleine canicule, ils craignaient d'étouffer dans le conteneur rempli de drogue dans lequel ils se sont retrouvés enfermés. La suite de cette histoire par ici.



18h32 - Après Paris, c'est Lille qui met fin à la circulation différenciée ce vendredi 26 juillet. La fin de la canicule approche.



18h16 - Le Thalys a annoncé sur Twitter fermer les ventes sur toutes ses lignes jeudi et vendredi et a demandé à ses usagers de reporter leur voyage à cause de problèmes causés à ses infrastructures par la vague de chaleur.

Chers voyageurs,



En raison de graves perturbations dues à des conditions climatiques exceptionnelles, nous sommes obligés de fermer les ventes sur toutes nos lignes.



Nous conseillons à nos voyageurs de reporter leur voyage. — Thalys (@thalys_fr) July 25, 2019

18h02 - Autour de Dunkerque bat son record de chaleur absolu, avec 41,1 degrés.



17h26 - "Il fait trop chaud pour travailler" disait une célèbre publicité... Et bien la canicule n'est pas sans conséquence sur nos capacité. À partir de 15 degrés, à chaque degré supplémentaire, notre productivité baisse de 1,5%. Cela signifie qu'à 40 degrés, notre productivité au travail est réduite d'environ 30%.



17h11 - Airparif ayant annoncé la fin de l'épisode de pollution à l'ozone demain en région parisienne, la préfecture de police annonce la levée de la circulation différenciée à partir de ce soir minuit.



16h46 - Nouveau record, avec 42,6 degrés relevés à Paris à 16h32 par Météo-France, selon qui "la température pourrait encore augmenter."



16h26 - Comme en France, la température ne cesse de monter outre-Rhin. L'Allemagne bat un nouveau record de chaleur avec 41,5 degrés.



16h10 - La canicule se poursuit demain, Météo-France maintient 20 départements en alerte rouge et 60 départements en vigilance orange. Ces alertes sont prolongées jusqu'à demain 16 heures. Retrouvez 4 conseils pour se protéger lors d'une alerte rouge.

15h46 - Météo-France revoit encore les températures à la hausse et annonce un record de 42,4 degrés à Paris, relevé à 15h20.



15h42 - Météo-France communique des valeurs provisoires à 15 heures des records absolus de températures maximales battus, avec notamment 41,7 degrés à Paris et 41,4 degrés à Troyes.

#Canicule De très nombreux records absolus de températures maximales sont battus depuis le début d'après-midi et les températures continuent à monter. Ci-dessous quelques valeurs provisoires mesurées à 15h pic.twitter.com/0rdoRxBBHI — Météo-France (@meteofrance) July 25, 2019

15h30 - Nouveau record absolu de chaleur en Allemagne, avec 40,9 degrés.



15h17 - Le domaine du glacier de la Grande Motte à Tignes (Savoie) sera fermé aux skieurs jusqu'à l'automne en raison des fortes températures qui l'affectent depuis le début de l'été, a annoncé l'exploitant de ses remontées mécaniques. "Nous n'avons plus de neige à travailler, des crevasses se forment. C'est devenu dangereux" selon l'exploitant. Ses accès restent cependant ouverts jusqu'au 30 août aux promeneurs, qui peuvent s'y rendre en empruntant son téléphérique ou son funiculaire.



15h13 - Encore un record de chaleur, cette fois chez nos voisins de Belgique. Les températures ont atteint 40,6 degrés. Les Pays-Bas ont eux invalidé leur record annoncé précédemment, revoyant à la baisse le pic de température à 39,4 degrés.



15h02 - Alors que la canicule atteint un pic et que des records absolus de chaleur sont battus, vous vous demandez quand cela va-t-il finir ? Dès vendredi, l'Ouest devrait se rafraîchir, avant que toute la France sorte de la canicule samedi. Plus d'informations dans cet article.



14h46 - L'une des conséquences de la canicule, c'est la pollution de l'air qui augmente dans les grandes villes, obligée de mettre en place la circulation différenciée. Airparif annonce un léger mieux pour demain en Ile-de-France, avec une concentration d'ozone qui devrait repasser sous la barre du niveau d'information.



14h32 - Alors que la canicule bat son plein dans une grande partie de la France, retrouvez les 5 erreurs à éviter durant les fortes chaleurs.



14h15 - Un nouveau record de chaleur établi aux Pays-Bas, avec 41,7 degrés Celsius, soit la température la plus chaude jamais enregistrée dans le pays, où le mercure n'avait jamais atteint la barre des 40 degrés auparavant. Le dernier record, qui datait de 1944, avec 38,6 degrés Celsius, avait déjà été battu hier.



13h42 - Paris a battu son record absolu de chaleur, avec 41 degrés enregistrés à 13h42 à Paris-Montsouris selon Météo-France. Le mercure devrait continuer de grimper dans l'après-midi. Depuis le début des mesures en 1873, la capitale n'avait dépassé la barre des 40°C qu'une seule fois, le 28 juillet 1947, avec 40,4°C. Mais Météo-France prévoit jusqu'à 42°C.



13h10 - Édouard Philippe a appelé à une "extrême vigilance". Le Premier ministre met en garde contre le risque de noyade en passant dans une eau fraîche brutalement.

Avec les chaleurs de cette intensité, on essaie de se rafraîchir en se baignant et le risque de noyade s’accroît considérablement pour les adultes et les enfants. Nous appelons à l’extrême vigilance. #canicule pic.twitter.com/9iH6rMut8H — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 25 juillet 2019

12h44 - La chaleur va aggraver l'assèchement des sols superficiels, alors que 77 départements sont désormais concernés par des restrictions d'eau en raison de la sécheresse liée à un "déficit de pluviométrie marqué" depuis un an dans de nombreuses régions.



12h10 - À la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) une vingtaine d'enfants d'une colonie de vacances ont été pris en charge par les pompiers après un coup de chaud, rapporte 20minutes.fr. "Ils faisaient des jeux et activités sportives dans un jardin de la ville lorsqu’ils se sont sentis mal", a expliqué le capitaine Florian Lointier.



11h58 - Il n'y a pas qu'en France qu'on souffre de la chaleur. En Belgique, 40,2 degrés ont été relevés à Liège : un nouveau record historique, ont annoncé les responsables météo locaux.



11hh40 - Les coureurs du Tour de France se sont élancés pour la 18 étape dans les Alpes. Après deux jours de canicule, les températures devraient être plus clémentes pour les cycliste et des orages sont même attendus.



11h34 - L'accablant épisode caniculaire de cette fin-juillet restera dans les annales, mais ne devrait pas survivre au week-end.



11h12 - La nuit de mercredi à jeudi a "probablement" été la plus chaude mesurée en France avec une température minimale moyenne de 21,4°C, devant les 21,3°C du 14 août 2003, selon Météo-France.



10h55 - Coup de chaud ? Plusieurs signes doivent vous alerter, comme le rappelle le ministère de la Santé.

[#Canicule] En période de canicule, quels sont les signaux d'alerte pour ma santé ?

¿¿ fatigue

¿¿ nausées

¿¿ maux de tête

¿¿ vertige

¿¿ crampes



¿ En cas de symptômes, contactez le 15

¿ Toutes les informations nécessaires pour se protéger : https://t.co/rlBopKHzLe pic.twitter.com/5zLSHTkWEQ — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) July 25, 2019

10h31 - À Paris où l'on attend 42 degrés, les points de fraîcheur sont très prisés. L'application EXTREMA permet de trouver les plus proches, comme le rappelle la maire de Paris, Anne Hidalgo.

N’hésitez pas à télécharger l’application gratuite EXTREMA Paris pour trouver les espaces de fraîcheur les plus proches de vous : permanents ou temporaires, il y en a plus de 900 dans tout Paris. #Canicule

¿ https://t.co/k0gFr5uC0A pic.twitter.com/sFQO20etVB — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 25, 2019

10h - Les trains assurant la liaison entre Lille et Bruxelles accusent un retard de 25 minutes à 1h20. La panne électrique a été entraînée par la chute d'un caténaire, peut-être du à la chaleur.



09h44 - Ce jeudi, la circulation différenciée est mise en place dans cinq agglomérations : Lille, Lyon, Paris, Strasbourg, Annecy.



09h30 - Elisabeth Borne a de nouveau appelé jeudi à éviter au maximum les déplacements et à privilégier le télétravail.



09h12 - Le ministère de la Santé a mis en place un numéro "Canicule info service" joignable de 9 à 19 heures : 0800.06.66.66 (gratuit depuis un poste fixe).



08h40 - En période de canicule, il est important de boire régulièrement de l'eau. Mais attention à ne pas trop en boire. Il est conseillé de boire à intervalle régulier, avec parcimonie, pour atteindre un total d'environ 2 litres d'eau pure.



08h32 - "On est en alerte", explique la porte-parole du réseau SNCF-Transilien. "On est sur une journée exceptionnelle en termes de températures, on ne sait pas comment le matériel va vivre aujourd'hui".



08h23 - Dans les Bouches-du-Rhône, l'accès à quatre massifs forestiers a été interdit par la préfecture en raison d'un risque d'incendie.

¿Ce jeudi, risque d'incendie très élevé dans 4 #massifs forestiers des #BouchesduRhône (en rouge sur la carte) : ils sont interdits d'accès. Les travaux ne sont pas autorisés après 13h dans les autres massifs. Cet été, ne jouons pas avec le feu ¿¿https://t.co/fpBUZghQex pic.twitter.com/uOMBKxpkMI — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) July 24, 2019

07h42 - À Paris où l'on attend jusqu'à 42 degrés, la RATP recommande à ses usagers à limiter leurs déplacements.



07h30 - Les animaux aussi souffrent de la canicule. Voici quelques conseils pour les protéger d'un coup de chaleur.



07h19 - La SNCF a invité "les clients qui le peuvent à reporter ou annuler leurs déplacements prévus aujourd'hui vers ou depuis les départements en vigilance rouge". La SNCF s'engage aussi à échanger ou rembourser sans frais les billets des TGV et Intercités circulant jusqu'à ce soir.



07h06 - Il n'avait jamais fait aussi chaud au petit matin selon les relevés de Météo France. Il faisait 26,4 °C à 5 heures à Paris, 27,1 °C à Bordeaux, 26, 7 °C à Lyon et 24,7 °C à Toulouse.



06h51 - Pour se préserver de la chaleur, chacun a sa petite astuce, mais attention aux fausses-bonnes idées. RTL.fr fait le point sur les 5 erreurs à éviter en cas de forte chaleur.



06h40 - Face à des chaleurs exceptionnelles, la ministre de la Santé a appelé à la vigilance. "Personne n'est sans risque face à de telles températures", a alerte Agnès Buzyn.

06h30 - Bonjour et bienvenue dans ce live consacré à cette nouvelle journée de canicule. Ce jeudi, 20 départements sont toujours en vigilance rouge. Sont concernés : l'Aisne, l'Aube, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Loiret, la Marne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, Paris et sa petite couronne, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Yonne, l'Essonne et le Val-d'Oise.