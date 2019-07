publié le 25/07/2019 à 08:26

Il fait chaud, on transpire, on a soif. Très soif. Trop souvent soif. La tentation est donc grande de boire de l'eau puis un thé glacé, avant de boire de nouveau plusieurs verres d'eau et autres boissons rafraîchissantes, pour terminer par engloutir d'une traite une bouteille d'un litre d'eau. Il est midi, vous avez déjà bu près d'un litre et demi d'eau, et vous vous demandez si vous pouvez encore boire sans risque.

La question peut paraître loufoque, "l'eau, c'est la vie" veut l'adage. Pourtant, boire trop d'eau est possible, et même dangereux, même en cas de vagues de chaleur. Les potomaniaques, atteints de potomanie, ont un désir irrépressible d'eau qui peut le mener à boire plus de dix litres par jour. Au péril de leur santé.



Lorsque l'on boit trop d'eau, on risque en premier lieu la polyurie. Lorsqu'on boit beaucoup, on urine beaucoup. Lorsque l'on boit trop, les reins sont donc en surchauffe. Avec des risques pour ceux-ci. Deuxièmement, on fait baisser la concentration de sel et minéraux dans le sang et cela peut se traduire par des nausées, des vomissements, des maux de tête voir des troubles du comportement. Troisièmement, en cas d’hyper hydratation, les cellules peuvent gonfler et mourir pour les plus fragiles d'entre elles. Les cellules cérébrales peuvent être gravement touchées.

Il est donc conseillé de boire régulièrement, avec parcimonie, pour atteindre un total d'environ 2 litres d'eau pure. Les fruits et légumes, riches en eau mais aussi en nutriments, sont un bon complément pour s'hydrater sans danger.