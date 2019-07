publié le 25/07/2019 à 06:25

Préparez-vous à la journée de tous les records aujourd'hui. 42 degrés sont attendus à Paris. Il faut remonter au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1947, pour voir le thermomètre dépasser les 40 dans la capitale.

La région parisienne et le Nord de la France seront les plus touchées par cette chaleur étouffante. Météo France a d'ailleurs placé hier ces deux zones en vigilance rouge canicule, soit 20 départements et 20 millions de Français. Une première. La ministre de la Santé Agnès Buzyn appelle à redoubler de vigilance, car avec ces températures, tout le monde est concerné.

"Personne n'est sans risque face à de telles températures. Il y a des risques pour la santé même quand on n'est pas particulièrement fragile", a insisté la ministre, invitant à suivre les consignes de prudence et déconseillant les efforts sportifs alors que des températures entre 36°C et 42°C sont attendues mercredi, avant une nouvelle montée du thermomètre jeudi.

À écouter également dans ce journal

Disparition - Un mois après la disparition de Steve à Nantes, le procureur de la République a décidé d'envoyer un sonar pour sonder la Loire, et espérer retrouver le corps du jeune homme disparu le soir de la Fête de la Musique.

Royaume-Uni - Boris Johnson est devenu hier le nouveau Premier ministre britannique et a immédiatement promis de faire sortir coûte que coûte le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre.

International - La Corée du Nord a procédé cette nuit à deux tirs de missiles de "courte portée". Les engins se sont abattus en mer du Japon. Tokyo a condamné ces opérations en violation avec les résolutions de l'ONU.

Insolite - Le pari fou de Franky Zapata. L'homme volant va tenter ce matin de traverser la Manche sur son Flyboard, 110 ans jour pour jour après Louis Blériot, qui avec son avion avait réussi la première traversée entre la France et la Grande-Bretagne.