La chaleur peut rapidement devenir un cauchemar quand on essaie de dormir

publié le 23/07/2019 à 20:55

Trouver le sommeil en période caniculaire paraît impossible pour certains. Cela peut même se transformer en cauchemar, lorsque les heures défilent et que le marchand de sable ne passe pas. Afin d'éviter ce genre de nuits, certains gestes sont essentiels.

Une bonne nuit se prépare dès le matin. En sortant de chez vous, laissez toujours vos volets fermés ou "à l'espagnole" toute la journée. Ainsi, vous empêchez le soleil de réchauffer la pièce. Une fois de retour, ventilez votre domicile en créant des courants d'air.

Humidifier votre chambre est un bon moyen de ne pas ressentir la chaleur. Un brumisateur fera l'affaire. Avant de dormir, disposez des linges humides ou des bols d'eau froide dans la pièce, cela la rafraîchira aussi.

Essayez de favoriser les draps en lin ou en coton. Contrairement à la matière synthétique, elles absorbent la transpiration et possèdent des qualités thermorégulatrices.

Attention au dîner, il est vivement recommandé de manger léger. Un repas trop copieux avant d'aller se coucher demande plus d'efforts à l'organisme pour la digestion. Il produit donc de la chaleur. Une salade de crudités ou une soupe froide sont des plats idéaux.



L'eau est votre meilleure amie

Le réflexe primordiale à adopter avant d'aller se coucher reste de se munir d'une bouteille d'eau. Gardez-la à vos côtés durant la nuit. Cela vous évitera de devoir vous lever au cours de la nuit, donc de faire un effort et ainsi de produire de la chaleur.



Et avant d'aller vous coucher n'hésitez à prendre une douche. Si l'eau est tiède ou un peu fraîche c'est idéal. Mais il est fortement déconseillé de prendre une douche glacée, votre corps réagira et produira de la chaleur pour revenir à une température normale.