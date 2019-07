VIDÉO - Les masques anti-pollution pour lutter contre les particules fines

publié le 24/07/2019 à 17:23

Le vélo est l'un des moyens de transport le plus écologique. Mais pour la santé des cyclistes, il est indispensable de se protéger. Pour mieux respirer, il est recommandé de se cacher le nez et la bouche grâce à des masques anti-pollution.

Leur utilisation est simple. "L'air que vous respirez passe à travers les filtres et vous allez expirer à travers les valves", explique Thomas Le Goff, responsable achats chez lecyclo.com. Le système est toujours le même mais la protection diffère en fonction des modèles, disponibles à partir de 20 euros. "Les masques à une valve repoussent 80% des particules fines. La catégorie 2 arrête 94% des particules fines. La catégorie 3 en retient 99%", décrit Thomas Le Goff.

Pour filtrer encore plus, jusqu'à 100%, il existe R-PUR, le masque anti-pollution le plus efficace au monde. Il est français, de sa conception à sa réalisation. Une technologie testée et brevetée qui filtre grâce à ses 5 couches les gaz nocifs et les particules les plus fines.

"Cela filtre même les particules très fines, on dit nanoscopiques, on parle donc de nanoparticules. Il s'agit des plus petites particules, des plus nocives, qui traversent les alvéoles pulmonaires et rentrent dans le système sanguin. Il est donc important de s'en protéger", signale Flavien Hello, co-fondateur de R-PUR.

Sportif, mais aussi connecté. L'application associée au masque traque les données de pollution de l'air autour de vous et indique en temps réel quand changer de filtre. Chaque nouveau filtre coûte 29 euros, le masque lui est à 149 euros. Un prix certes encore élevé mais pour les urbains, la santé n'a pas de prix.