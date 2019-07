publié le 23/07/2019 à 19:14

La températures grimpent, les taux de pollution dans l'air aussi. La circulation différenciée va s'appliquer ce mercredi 24 juillet dans l'agglomération parisienne, et à Lyon, Caluire-et-Cuire et Villeurbanne, mais aussi à dans l'agglomération lilloise en raison d'un épisode de pollution à l'ozone dû notamment aux fortes chaleurs.



Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler de 5h30 à minuit à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86, soit Paris et la petite couronne. S'ajoutent les vignettes Crit'Air 3 à Lille et Lyon qui seront aussi aussi autorisées à circuler. Dans la métropole lilloise, toutes les voitures de covoiturage pourront aussi circuler, quelque soit leur vignette.

Dans la région lyonnaise, l'autoroute A7, le tunnel sous Fourvière, le boulevard périphérique Nord et les voies métropolitaines M7 (ex-A7) et M6 (ex-A6) sont exclus de ces restrictions. Un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est également instauré sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h. Les axes dont la vitesse est limitée à 80 km/h sont quant à eux limités à 70 km/h.

Pour encourager les usagers à utiliser les transports en commun, la Métropole européenne de Lille a de son côté décidé d'activer son "Pass environnement" qui permet "au prix d'un ticket unitaire" de 1,65 euro, "de voyager en illimité dans les transports en commun". Le réseau de transports en commun lyonnais TCL propose à nouveau son offre Tick'Air, qui permet de voyager en illimité pour trois euros par jour.