Météo France vient de placer 20 départements allant du Nord à l’Île-de-France en vigilance rouge canicule. 60 autres départements sont toujours en alerte orange. Des températures entre 36°C et 42°C sont attendues ce mercredi 24 juillet, avant une nouvelle montée du thermomètre demain.

Créée en 2004, la vigilance rouge met en garde contre des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle, avec des températures atteignant fréquemment 42 à 45 degrés en France. Cette alerte, relativement rare, concerne l'ensemble de la population, pas uniquement les personnes les plus vulnérables (comme c'est le cas pour l'alerte orange).

En vigilance rouge, il est impératif de prendre des nouvelles ou de rendre visite aux personnes âgées, malades et de redoubler de vigilance avec les enfants. Les événements festifs et les sorties avec les enfants sont annulées sauf s'ils se déroulent dans des lieux frais sans nécessité de déplacement exposant à la chaleur.

1. Ne pas faire de sport

L'activité physique n'est pas recommandée, voire "fortement déconseillée" pour la ministre de la Santé, et "à éviter" autant que possible. Pour ceux qui souhaitent malgré tout avoir une activité, il convient de l'avoir le soir ou la nuit.

2. Faire attention aux coups de chaleur

Les coups de chaud sont vite arrivés quand il fait plus de 40°C. Les symptômes sont facilement détectables : "une soif beaucoup plus grande que d'habitude, une fatigue extrême, avoir la peau chaude et sèche, avoir du mal à s'exprimer, avoir des maux de tête. Si ces signes apparaissent, mettez-vous dans un endroit frais et ombragé. Si l'état ne s'améliore pas, il faut "appeler les secours au 112".

3. S'hydrater correctement

Il faut boire de façon plus importante que d'habitude, entre 1,5 et 3 litres par jour". Si votre peau est chaude et sèche c'est que vous êtes mal hydraté. Buvez de l'eau à température ambiante, bannissez l'alcool, le café et les boissons chaudes de manière générale. Par ailleurs, évitez de vous exposer au soleil et restez le plus possible dans les pièces les plus fraîches de la maison.

4. Comment se rafraîchir sans danger ?

Vous pouvez utilisez un ventilateur mais dirigez-le vers le bas du corps. Sinon, le courant d'air créé par le ventilateur peut déshydrater. Si vous prenez une douche froide, attention au choc thermique, surtout si vous n'êtes pas en bonne santé. Même conseil si vous vous baignez, faites attention à l'hydrocution.

