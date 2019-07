publié le 25/07/2019 à 05:58

La canicule est bel et bien de retour sur une grande partie de l'Hexagone. 20 départements ont été placés en vigilance rouge par Météo France, les températures frôleront voire dépasseront les 40 °C. Les organismes vont une nouvelle fois être mis à rude épreuve. Le docteur Jean-François Toussaint, professeur à l'université Paris-Descartes et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport (Irmes), explique comment lutter contre ces fortes chaleurs.

Les coups de chaud ou coups de chaleur sont vite arrivés quand les températures dépassent les 30°C. Les symptômes sont facilement détectables selon le médecin : "Une soif beaucoup plus grande que d'habitude, une fatigue extrême, avoir la peau chaude et sèche, avoir du mal à s'exprimer, avoir des maux de tête". Si ces signes apparaissent, mettez-vous dans un endroit frais et ombragé. Si l'état ne s'améliore pas, il faut "appeler les secours au 112".

Afin d'éviter ces désagréments physiques liés à la chaleur, voici les conseils du docteur Toussaint.

1. Ne pas boire d'eau trop froide

Le médecin insiste sur l'hydratation : il faut "boire de façon plus importante que d'habitude (...) La limite, c'est entre 1,5 et 3 litres par jour". "Une peau chaude et sèche" indique le manque d'hydratation, particulièrement visible chez les enfants. Pour les protéger, évitez de les exposer au soleil et maintenez-les dans les pièces les plus fraîches de la maison.

Le médecin alerte également sur l'eau que l'on boit qui doit être à température ambiante. Il invite également à bannir l'alcool, le café et les boissons chaudes en général, l'important étant de "garder son hydratation et sa température contrôlées".

2. Éviter les efforts physiques

Hormis pour les sportifs de haut niveau et les personnes en phase d'adaptation d'un sport en milieu chaud, Jean-François Toussaint recommande de ne pas faire d'efforts physiques en période caniculaire. Pour ceux qui souhaitent malgré tout avoir une activité, il convient de l'avoir le soir ou la nuit.

3. L'utilisation des ventilateurs déconseillée

Le médecin explique que le ventilateur est une "option moyenne, sauf s'il est dirigé vers le bas du corps". Il conseille de bien s'hydrater durant la journée pour ne pas souffrir de déshydratation à cause du courant d'air créé par le ventilateur.

4. Attention aux douches froides

La douche froide est un bon réflexe mais pas pour tout le monde. Les personnes fragiles doivent veiller à ne pas subir de choc thermique. "Ce sont des contrastes thermiques intenses qu'il faut absolument éviter. Mais si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de problématique particulière autour d'une douche", précise le médecin.

5. Ne pas se baigner partout

Le docteur Toussaint déconseille vivement de se baigner dans les points d'eau extérieurs qui peuvent être pollués et donc dangereux pour la santé. "On risque beaucoup de choses, tout dépend avec quoi l'eau est polluée : si ce sont des toxines chimiques, si ce sont des toxines bactériologiques."

> Les bons réflexes à adopter en cas de canicule Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL.fr | Date : 24/07/2018