publié le 25/07/2019 à 17:12

La température a un impact sur notre productivité au travail selon le très sérieux MIT (Massachusetts Institute of Technology). À partir de 15 degrés, à chaque degré supplémentaire, notre productivité baisse de 1,5%. Cela signifie qu'à 40 degrés, notre productivité au travail est réduite d'environ 30%.

Concrètement la chaleur entraîne une baisse de la concentration et une augmentation de la fatigue. En bref, elle nous rend moins efficace.

Une baisse de productivité qui impacte la croissance. La canicule de 2003 avait fait perdre 0,1 à 0,2 point de PIB sur l'ensemble de l'année, soit 15 à 30 milliards d'euros.

Et cette hausse de température se traduit aussi sur les revenus. En analysant le PIB de 166 pays de 1960 à 2010, deux universités américaines (Stanford et Berkeley) ont observé que la température annuelle moyenne idéale pour l'économie est de 13 degrés. Mais à chaque degré au-dessus de cette moyenne, les revenus baissent jusqu'à 2%. Des secteurs sont impactés comme l'agriculture par exemple.

Du coup, si la température moyenne augmente de 2 degrés en 2050, le salaire net moyen des Français baisserait de plus de 1.000 euros par an, 1.065 euros exactement. De 26.634 euros par an à 25.569 euros.