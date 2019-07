publié le 25/07/2019 à 07:08

Ce nouvel épisode caniculaire pourrait s'avérer dangereux pour vos animaux de compagnie. Face aux chaleurs extrêmes, il se pourrait bien que votre chien, chat ou lapin soit déshydraté, constipé où qu'il souffre de brûlures aux pattes. Habituellement, les premiers signes du coup de chaud sont facilement observables : la respiration qui s'accélère, parfois même des vomissements.



Pour leur éviter de tirer la langue, il existe pourtant quelques règles simples. Comme la plupart des animaux, les chiens et les chats ne transpirent pas, ils souffrent donc encore plus que les humains des fortes chaleurs. Non seulement le chien régule mal sa température mais en plus il a, pour certaines races, un manteau de fourrure permanent sur le dos, ce qui ne fait qu'augmenter la chaleur de son organisme.

Si vous souhaitez le sortir, privilégiez plutôt la fin de la journée où il fait moins chaud, ce qui lui évitera aussi de se brûler les pattes sur le bitume bouillant. Et surtout, ne le laissez pas en plein soleil, dans votre véhicule par exemple.

Mouiller régulièrement vos animaux

Les vétérinaires conseillent également de mouiller régulièrement les animaux : tremper le chien dans la baignoire, passer un gant humide sur la tête du chat. De plus, en période de canicule, il est possible qu'il n'ait pas très faim. Il faut donc lui donner des aliments liquides ou des légumes comme la courgette et certains haricots si l'animal est constipé. Dans le cas où votre animal ne mange plus, vomit et pleure sans arrêt, il faut alors consulter un vétérinaire le plus vite possible.

Les bons réflexes à adopter en cas de canicule