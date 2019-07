publié le 25/07/2019 à 07:41

La journée du jeudi 25 juillet 2019 restera dans les records comme une des plus chaudes enregistrées. La vigilance rouge est établie dans 20 départements, entre le Nord et l'Île-de-France.

La nuit a été étouffante et les températures devraient battre des records durant la journée. Entre 41 et 43 degrés sont attendus à Paris, 40 degrés à Strasbourg et à Lyon. Si des lieux frais sont mis à disposition des riverains, des mesures sont également mises en place.

La RATP appelle ainsi les Parisiens à limiter au maximum les trajets : la chaleur cumulée à la foule peut rapidement transformer certaines rames de métro en fournaise. Dans le métro, l'agence met en garde contre les malaises voyageurs, et invite les passagers à faire attention à leurs voisins.

La SNCF a également recommandé aux voyageurs qui le peuvent de reporter si possible les déplacements prévus dans ces zones rouges. Quand le fer atteint 45 degrés, les rails commencent à se dilater et il faut alors réduite la vitesse des trains... Des retards sont d'ores et déjà annoncés.

Économie - Les poissons ne survivent pas aux températures caniculaires. Ils meurent, et pour les pisciculteurs, c'est une catastrophe. Dans le Puy-de-Dôme, certains perdent jusqu'à 400 poissons par jour.

Tour de France - Les coureurs attaquent les Alpes pour ce jeudi. Le classement pourrait s'en trouver chamboulé. Ils partiront d'Embrun pour terminer à Val Thorens, en Savoie.

Franky Zapata - L'inventeur du Fly Board, découvert le 14 juillet, va tenter de traverser la Manche sur son engin volant. La traversée est prévue pour durer 20 minutes à 140 kilomètres à l'heure.