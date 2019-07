publié le 24/07/2019 à 20:23

20 départements en alerte rouge, 60 en alerte orange, des records de températures atteints dans toute la France, des villes qui suffoquent sous la pollution et des campagnes qui souffrent de la sécheresse. L'accablant épisode caniculaire de cette fin-juillet restera dans les annales, mais ne devrait pas survivre au week-end.

À la mi-journée jeudi 25 juillet, l'instabilité devrait se renforcer et les nuages devenir menaçants. Des averses localement orageuses devraient se produire l'après-midi sur les Hauts-de-France, la région parisienne, la Normandie, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne, jusqu'au nord du Massif central. Les orages devrait toucher également les massifs de la Corse, des Alpes et des Pyrénées et remonter en fin d'après-midi en direction du Gers, du Lot-et-Garonne, de la Dordogne.

La baisse des températures devrait ensuite être "spectaculaire" vendredi 26 juillet sur l'ouest du pays, avec des températures de 21 à 26 degrés l'après-midi sur la côte ouest selon La Chaîne Météo, avec des orages et de la pluie. Sur une large moitié est, le Soleil devrait rester encore bien présent, avec des températures légèrement supérieure à 30 degrés, soit un premier léger rafraîchissement.

Mais il faudra attendre samedi 27 juillet pour voir la fin de cet épisode sur l'ensemble de l'Hexagone. "On peut espérer des pluies un peu plus généralisées, mieux que des orages" alors que la sécheresse perdure, a indiqué le prévisionniste de Météo-France, François Jobard, à l'AFP. L'après-midi, les températures ne devraient pas dépasser 25 degrés hormis à Strasbourg et sur les côtes Méditerranéennes. La semaine suivante, les températures de devraient rester sous les 30 degrés en dehors de la Méditerranée si on en croit les prévision de La Chaîne Météo.