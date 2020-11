Confinement : 9 recettes de desserts de Cyril Lignac pour vous régaler

publié le 07/11/2020 à 11:12

Pour beaucoup, la nourriture est un remède naturel contre la baisse de moral due au confinement. Que vous soyez un cordon-bleu ou une quiche en cuisine, il est possible de réaliser des plats chez soi, pour pimenter sa journée et se faire plaisir.

Dans cette sélection, nous partons sur les desserts, les douceurs sucrées, les plaisirs régressifs avec ou sans gluten. Chocolat fondu ou moelleux, fruits sur une pâte à tarte ou gorgés de sirop, pâte sans gluten... N'avez-vous pas les papilles qui frétillent ? Nous oui. Ces recettes réalisées par Cyril Lignac possèdent ce qu'il faut comme indications et saveurs pour vous aider à traverser ce confinement comme il se doit.

De la pâte à choux aérienne, à la tendresse d'une mousse au chocolat, sans oublier une recette pour celles et ceux qui ne possèdent pas de four, laissez-vous tenter par ces 9 desserts.



1. Les secrets d'une pâte à choux réussie

Le Paris-Brest est un incontournable de la pâtisserie est à base de pâte à choux. Crédit : RussesEnFr / Pixabay

En pratique, pour faire une bonne pâte à choux, on doit couper le beurre en petits cubes pour qu’ils fondent en même temps que l’eau et le lait dans lesquels on les ajoute. Il faut ensuite mettre d'un coup la farine, c'est très important. On dessèche ainsi la pâte, qui devient un bloc. Plus on va la dessécher, plus elle va être moelleuse.

Il faut ensuite y incorporer les œufs que l'on a battus en omelette petit à petit. En effet, si on met trop d'œufs, la pâte va être trop moelleuse, mais si on en met pas assez, elle va craqueler. C'est donc toute une religion la pâte à choux. Cyril Lignac aime y déposer un craquelin, une pâte vanillée très fine à base de farine, de beurre et de sucre roux, déposée au congélateur puis emporte piécée en petits cercles de la taille des choux fraîchement moulés.

Quand on les met en four à 180°C pendant 20 à 25 minutes, le chou gonfle et le craquelin dessus apporte son croustillant. Il ne reste plus qu'à farcir le chou avec une crème à la praline, de la chantilly à la vanille, de la glace ou encore de crème montée mélangée avec du praliné à la noisette.

2. Le gâteau aux raisins secs ou frais

Avec des raisins secs, il y a l'option classique mais toujours efficace du gâteau de semoule. "Mais sinon un bon cake avec des raisins secs et du rhum, c'est délicieux", assure le chef pâtissier. Mais le gâteau de semoule rappelle souvent de beaux souvenirs d'enfance alors c'est cette recette que Cyril Lignac a choisi de détailler.



Pour commencer, il faut faire tremper ses raisins secs dans de l'eau pour les faire gonfler, les égoutter et ensuite les mettre dans le rhum. "Pas directement dans le rhum sinon ils sont trop gorgés d'alcool et on a quand même besoin de les réhydrater pour qu'ils soient bien moelleux."

Ensuite, préparer un bain marie au four (100°C). Mélanger le lait et la crème que l'on fait bouillir avec du sucre et une gousse de vanille. Ajouter la semoule fine et faire cuire jusqu’à épaississement. En fin de cuisson, hors du feu, ajouter le jaune d'œuf et les raisins trempés dans l'eau puis dans du rhum ambré. Verser dans les ramequins, cuire au four délicatement au bain marie pendant 25 minutes.

3. Des poires pochées au sirop

Souvent on a des poires qu'on n'achète pas assez mûres et ensuite deviennent gâtées, trop mûres. Le mieux est donc de les prendre pas assez mûres et de les faire pocher en préparant de l'eau, du sucre, des agrumes en pelant une écorce d'orange et en y ajoutant une gousse de vanille. On prépare ensuite un petit caramel, de l'eau avec du sucre à laquelle on ajoute de la crème fraîche bien chaude pour éviter le contraste avec le caramel et enfin de la fleur de sel et des éclats de noisette. Il ne reste plus qu'à ajouter les morceaux de brioche trempés dans de l’œuf battu avec du lait et à les faire caraméliser. On peut enfin ajouter la brioche perdue aux poires avec une petite boule de glace à la vanille si on le souhaite.

4. Un moelleux au chocolat avec ou sans gluten

Découvrez la recette du moelleux au chocolat de Cyril Lignac sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Pour réaliser ce moelleux au chocolat sans gluten, il vous faudra 5 œufs, 250 grammes de chocolat, 200 grammes de beurre, 20 grammes de sucre, 120 grammes de sucre glace et 90 grammes de farine de riz. C'est celle qui se rapproche le plus de la farine de blé, elle a les mêmes saveurs, les mêmes propriétés à peu près : elle est neutre en goût, très légère et on peut aussi l'utiliser pour confectionner des pâtes à tarte. Pour un moelleux au chocolat, "classique", il vous faut 220 grammes de chocolat, 220 grammes de beurre, 200 grammes de sucres, 150 grammes de farines et 7 œufs.

5. Une mousse au chocolat aérienne

"Pour apporter plus de gourmandise, on enlève le blanc et on ajoute de la crème. C'est plus léger dans la bouche mais on a quand même un peu plus de matière grasse", explique Cyril Lignac, qui vous propose de tester trois de ses recettes préférées pour des mousses au chocolat qui réveillent les papilles. Pour les plus gourmands d'entre vous, il y a aussi la recette stracciatella. "Je la fais chocolat blanc et pépites de chocolat. Ou dans toutes mes mousses au chocolat, je rajoute des pépites de chocolat."

6. Le biscuit roulé aux œufs et à la fraise

Voici une gourmandise qui plaira aux petits comme aux grands. Le biscuit roulé aux oeufs est un dessert d'enfance de Cyril Lignac, qui veut bien en partager le secret. Il faut tout d'abord battre des jaunes d’œuf avec du sucre, puis ajouter de la farine. Ensuite on monte des blancs en neige avec un peu de sucre. On a alors la pâte à biscuit qu'on pose sur une plaque de cuisson.

Le tendre roulé à la fraise sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Laisser cuire les biscuits à 180 degrés. Il suffit ensuite d’appuyer sur le biscuit pour savoir s'il est cuit, puis on le laisse reposer et refroidir. On s'occupe alors de monter une chantilly avec de la crème, de la vanille et un peu de sucre glace. On peut y incorporer aussi les fraises un peu abîmées qui se trouvent dans la barquette.



On étale cette crème sur le biscuit placé sur un torchon humide, on découpe des fraises qu'on dépose par dessus. Il ne reste plus qu'à rouler le biscuit, puis à en couper des tranches pour les servir. Une salade de fraises peut accompagner ce dessert.

7. Un flan pâtissier parfumé

Pour commencer et être sûr de réussir son flan, le plus important et de mélanger le lait avec de la vanille, et de laisser infuser le tout pendant toute une nuit. Le lendemain, donc, on fait chauffer le lait auquel on ajouter de la maïzena ou de la poudre à flan. On fouette le tout pour obtenir un mélange épais semblable à une crème pâtissière puis on le fourre à l'intérieur de notre pâte feuilletée préalablement préparée. On fait ensuite cuire le flan au four pendant 1h30 à 175 degrés. Au sortir du four, le dessus doit être un peu ambré, caramélisé et c'est ça qui est le meilleur !

8. Une pâte sucrée sans gluten

Pour une pâte sucrée sans gluten, il faudra 200 grammes de farine de riz, 100 grammes de fécule de maïs, quatre cuillères à soupe de sucre, deux œufs et 120g de beurre.Des proportions qui ne sont pas si différentes de celles de la pâte sucrée traditionnelle, qui demande 250 grammes de farine de blé, 70 grammes de sucre, un seul œuf et là encore 120 grammes de beurre. Pour la pâtisserie, la farine de châtaigne se prête très bien, tout comme la farine de noix de coco, elle aussi particulièrement fine, et qui est aussi utilisable pour les cookies.

9. Le gâteau au chocolat au four à micro-ondes

Tout le monde ne possède pas un four, et tout le monde n'a pas le temps (ou la patience) de faire un gâteau au chocolat de manière traditionnelle. Alors, et même s'il ne le fait jamais, Cyril Lignac a tenté l'expérience pour en sortir une recette rapide d'un gâteau au four à micro-ondes. Il faut ainsi faire fondre chocolat noir et chocolat au lait ensemble pendant une minute. "Mais il faut être très prudent", explique-t-il.



Il faut jouer avec le micro-ondes, sortir le chocolat et le remuer au fil de la cuisson, et ne pas le laisser brûler. On ajoute ensuite de la farine, de la levure un œuf, un peu de sirop d'érable pour une note de sucre et un peu de noisette. Très important : il faut ensuite cuire le tout dans un mug, une tasse dans laquelle on boit le café. L'épaisseur protège la préparation des ondes, ce qui permet au gâteau de cuire doucement à l'intérieur.