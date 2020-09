Cyril Lignac vous livre ses conseils pour faire un bon flan

publié le 16/09/2020 à 11:22

Comme chaque jour, Cyril Lignac, le chef préféré des Français, livre ses conseils aux auditeurs de RTL. Ce mercredi 16 septembre, Céline qui vit à Lille demande de l'aide dans la réalisation du flan pâtissier : le sien est très plat et a une drôle de consistance.

Le flan c'est un emblème de la pâtisserie. Ce dessert a été décliné un peu partout dans le monde. Au Portugal, on trouve le pastel de nata, le pasticciotto en Italie, et on a même des déclinaisons du flan pâtissier en Angleterre. C'est un gâteau que l'on peut aussi bien manger au goûter qu'en dessert.

Il y a plusieurs manières de le faire, on peut utiliser plusieurs types pâtes. Si Céline a envie de faire un flan plutôt simple, on peut faire une pâte sucrée. On prend donc de la farine avec du beurre que l'on sable, de l’œuf, un peu de sucre, on étale et là on a une pâte.

Avec de la pâte feuilleté pour plus de croustillant

On peut aussi le faire avec une pâte feuilletée ce qui apporte un côté un peu plus croustillant. On peut même sucrer légèrement les côtés, pour que la pâte caramélise, et ensuite on a flan bien léger, bien moelleux à l'intérieur. La petite astuce c'est de faire son flan sans œuf pour qu'il soit plus léger.

Pour ce qui est de la recette, on commence par mélanger du lait avec de la vanille que l'on laisse infuser toute une nuit. Le lendemain, donc, on fait chauffer le lait auquel on ajouter de la maïzena ou de la poudre à flan. On fouette le tout pour obtenir un mélange épais semblable à une crème pâtissière puis on le fourre à l'intérieur de notre pâte feuilletée préalablement préparée. On fait ensuite cuire le flan au four pendant 1h30 à 175 degrés. Au sortir du four, le dessus doit être un peu ambré, caramélisé et c'est ça qui est le meilleur !