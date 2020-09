Cyril Lignac livre ses astuces pour faire un gâteau au micro-ondes

publié le 10/09/2020 à 10:55

Est-il possible de confectionner un gâteau au chocolat en seulement quelques minutes, cuit au micro-ondes ? Le chef Cyril Lignac a-t-il une bonne recette à nous conseiller pour réussir cette méthode atypique ?

"Naturellement, je ne fais pas mon gâteau au chocolat au micro-ondes", assure-t-il. Pour un gâteau au chocolat classique, le chef nous conseille de faire fondre le chocolat avec le beurre avant d'ajouter les œufs entiers, le sucre et la farine. On mélange, et on cuit au four à 180 degrés pour un biscuit coulant.

Mais s'il ne fait habituellement pas de gâteau au micro-ondes, Cyril Lignac a fait des recherches et a, pour nous, tenté l'expérience. Il faut ainsi faire fondre chocolat noir et chocolat au lait ensemble pendant une minute. "Mais il faut être très prudent", explique Cyril Lignac.

Il faut jouer avec le micro-ondes, sortir le chocolat et le remuer au fil de la cuisson, et ne pas le laisser brûler. On ajoute ensuite de la farine, de la levure un œuf, un peu de sirop d'érable pour une note de sucre et un peu de noisette.

Très important, il faut ensuite cuire le tout dans un mug, une tasse dans laquelle on boit le café. L'épaisseur protège la préparation des ondes, ce qui permet au gâteau de cuire doucement à l'intérieur.