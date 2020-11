publié le 03/11/2020 à 17:40

Deuxième volet de votre émission quotidienne "On est fait pour s'entendre", ce nouveau rendez-vous intitulé "On est fait pour détendre" vous aide à vous faire du bien pendant ce (re)confinement. Culture, cinéma, art, musique, cuisine, chaque jour, les invités vous livrent leurs conseils. Aujourd'hui, des séries qui vous donnent le sourire, mais également de la cuisine au menu…

Ce nouveau confinement, est l'occasion pour passer du bon temps devant la télé, en famille ou entre amis, mais toujours dans la bonne humeur. Pour ça, vous avez le choix, notamment des séries. Récentes ou anciennes, certaines nous donnent toujours le sourire, apportant avec elles joie et bonne humeur. Pour Edwige, auditrice RTL, l'incontournable reste la série Friends, cette bande d'amis qui partageant bonheur et galères dans les rues New Yorkaises. "On a envie de faire partie de leur vie, je connais cette série par cœur mais je ne m'en lasserai jamais" témoigne t-elle.

Des séries dites "de confort" pour Alain Carrazé, spécialiste. "Comme Desperate Housewives ou H, ce sont des séries avec lesquelles on peut prendre un épisode sans avoir vu les précédents ou les suivants, et où on est sur de passer entre 20 et 40 minutes de bonheur". Alors, si comme nous, l'envie vous prend de vous jeter sur les séries, voici les conseils avisés d'Alain Carrazé : pour les fans de super-héros, direction Batwomen, une femme vedette qui vaut le détour. Si vous êtes plutôt nostalgique de votre enfance, Le Nouveau Muppet Show débarque bientôt sur Disney+. Et enfin, pour les amateurs de série britannique, difficile de passer à côté de Bodyguard, disponible sur Netflix et dont une nouvelle version sortira prochainement sur France 2, et sur Salto.

Le bonheur du gigot de 7 heures

Garder le sourire pendant le confinement avec les séries télé, c'est bien. Mais en mangeant, c'est mieux. Pour tous les gourmands, les plats aussi sont source de bonheur. Et pour notre chef et auteur Grégory Cohen, un repas qui rend heureux, c'est un gigot de 7 heures.

Pour le préparer, caraméliser la viande, pour lui apporter ce petit supplément gustatif. "Après avoir retiré cette dernière, mettez les carottes coupées en bâtonnets ainsi que les oignons, et faites revenir pendant 3 minutes" conseille le chef cuisinier. Après avoir déglacé le tout au vin blanc pour démarrer la sauce, "ajoutez du romarin avant de remettre la viande". Des gousses d'ails et un bouillon de légumes plus tard, enfournez le tout 7 heures de cuisson à environ 100 degrés.

Et s'il vous en reste à la fin du repas, ce qui serait étonnant, pas de panique ! Grégory Cohen à la solution. "La viande est tellement tendre, qu'elle ira très bien dans une baguette de pain pour un sandwich le lendemain". Allez, prenez vos couverts, et à table !

Les ingrédients (pour 6 personnes) :

- 4 oignons jaunes

- 10 gousses d'ails roses ou communes

- Du romarins frais

- 2 feuilles de laurier

- Fond de veau ou bouillon de légume

- Vin blanc sec

- Sel

- Un plat pour aller dans le four, et de l'aluminium