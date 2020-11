Cyril Lignac vous livre ses astuces pour une pâte sucrée sans gluten

publié le 03/11/2020 à 11:12

Faut-il respecter les dosages lorsque l'on remplace la farine de blé par un autre type de farine ? Un grand débat. Il existe beaucoup de gens intolérants au gluten, mais également une grande variété de farines.

Traditionnellement, la plus connue reste donc celle au blé. Par la saveur et les propriétés, la farine de riz s'en rapproche le plus. Elle est neutre en goût, fine au toucher, légère et utilisable en pâte. Une pâte qui sera très friable, et encore plus sablée qu'à la normale.

Pour la pâtisserie, la farine de châtaigne se prête très bien, tout comme la farine de noix de coco, elle aussi particulièrement fine, et qui est aussi utilisable pour les cookies.

Pour une pâte sucrée sans gluten donc, il faudra 200 grammes de farine de riz, 100 grammes de fécule de maïs, quatre cuillères à soupe de sucre, deux œufs et 120g de beurre.

Des proportions qui ne sont pas si différentes de celles de la pâte sucrée traditionnelle, qui demande 250 grammes de farine de blé, 70 grammes de sucre, un seul œuf et là encore 120 grammes de beurre.