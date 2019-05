Sans gluten: le cake noix de coco et citron vert

publié le 16/02/2019 à 10:02

Pour préparer ce cake, il suffit d'un saladier et d'une bonne spatule pour obtenir une belle pâte onctueuse. Il est tendre par la farine de noix de coco et parfumé par le citron vert.



La farine de coco est dominante en saveur. Elle apporte au cake un moelleux qui reste tendre plusieurs jours. Riche en sélénium et en antioxydant, la chair de noix de coco fraîche est séchée, pressée puis broyée pour obtenir de la fibre de coco. C’est la farine, toutes farines confondues, la plus riche en fibre avec 45 à 60 g pour 100 g de farine.

Comme elle est essentiellement constituée de fibres, une petite quantité de farine donne une grande quantité de pâte. Elle permet de ne pas utiliser de gomme xanthane ou guar dans cette recette.

L’huile de coco est presque uniquement composée d’acides gras saturés dont les fameux triglycérides (TMC), qui sont immédiatement métabolisés pour produire de l’énergie et nourrir le cerveau. C’est pourquoi l’huile de coco est utilisée pour ralentir l’épilepsie et la maladie d’Alzheimer.

Ingrédients :

- 40 g de farine de coco

- 70 g de farine de riz demi-complète

- 70 g de fécule de maïs (ou pomme de terre)

- 1 pincée de sel fin

- 125 g de yaourt nature animal ou végétal, à température ambiante (sortir du frigo 30 minutes avant)

- 120 g de sucre de canne blond

- 3 œufs, à température ambiante

- 70 g d’huile de noix de coco

- 2 cuillères à café de poudre à lever

- 1 citron vert non traité pour le jus et le zeste

- 1 cuillère à soupe de noix de coco râpée pour la décoration (optionnel)

Les ingrédients pour le cake noix de coco et citron vert sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 180°C.



- Préparer un moule à cake, huilé à l’huile de coco



- Faire fondre à feu doux l’huile de coco. Garder de côté pour qu’elle refroidisse



- Dans un grand bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : farines, fécule, poudre à lever, sel. Garder de côté



- Dans un saladier, mélanger ensemble le yaourt, les œufs, puis le sucre.



- Lorsque le mélange est homogène, verser doucement l’huile puis ajouter progressivement le mélange des ingrédients secs



- Ajouter le zeste du citron (en garder un peu pour la décoration du cake) puis le jus du citron



- Verser la pâte dans le moule. Cuire 40 minutes (vérifiez la cuisson avec une pique en bois piquée au centre du cake qui doit ressortir propre)



- Laisser le cake refroidir 15 minutes puis démouler pour le laisser complètement refroidir sur une grille

La pâte est onctueuse grâce à la noix de coco Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

