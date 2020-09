Cyril Lignac vous livre son secret pour une mousse au chocolat réussie

publié le 14/09/2020 à 10:58

La mousse au chocolat, c'est tout un art. Dans la recette traditionnelle, on retrouve le chocolat blanc, les jaunes d'œuf puis les blancs d'œuf allégés, avec du sucre ou sans. Mais les pâtissiers ont retravaillé cette recette de base pour la rendre encore plus gourmande.

"Pour apporter plus de gourmandise, on enlève le blanc et on ajoute de la crème. C'est plus léger dans la bouche mais on a quand même un peu plus de matière grasse", explique Cyril Lignac, qui vous propose de tester trois de ses recettes préférées pour des mousses au chocolat qui réveillent les papilles.

Sa recette de mousse au chocolat à base de chocolat fondu est "toute simple". "On fait fondre le chocolat. On monte une chantilly. On fait descendre le chocolat en température pour ne pas faire fondre la crème et on allège."

Cyril Lignac a aussi une recette à base de crème anglaise, c'est même sa préférée. "On fait une petite crème anglaise. On y ajoute le chocolat fondu, ça nous fait crème anglaise et chocolat. Et ça, on l'allège avec une crème fouettée que j'appelle chantilly mais que je ne sucre pas. C'est ma préférée parce qu'elle est onctueuse, soyeuse, délicate, hyper facile à faire ! C'est de la mousse au chocolat de compétition."

Pour les plus gourmands d'entre vous, il y a aussi la recette stracciatella avec des pépites de chocolat. "Je la fais chocolat blanc et pépites de chocolat. Ou dans toutes mes mousses au chocolat, je rajoute des pépites de chocolat."

Consultez ci-dessous les trois recettes de mousse au chocolat de Cyril Lignac >

Mousse au chocolat à base de chocolat fondu et chantilly

Ingrédients : 140g de chocolat noir, 40g de chocolat au lait, 10g de lait, 290g de crème.

Dans le saladier, ajouter chocolat + lait chaud. Mélanger pour émulsionner. Monter la crème en chantilly et mélanger les deux parties. À réserver au frais.

Mousse au chocolat à base de crème anglaise

Ingrédients : 180g de chocolat au lait, 1 jaune d’œuf, 10g de sucre, 50g de lait, 50g de crème liquide. Puis 180g de crème liquide, 40g de copeaux de chocolat noir et des fruits.



Dans le saladier, faire fondre le chocolat. Faire une crème anglaise : mélanger le jaune avec le sucre puis chauffer les liquides chauds chaud. Cuire à nappe. Verser sur le chocolat.



Monter les 180g de crème bien froide et les mélanger à la préparation. Ajouter les copeaux de chocolat noir et des fruits.

Mousse chocolat blanc stracciatella

Ingrédients : 125g de chocolat blanc, 10cl de crème. Puis 50cl de crème, 30g de mascarpone, 20g de sucre glace, 1 gousse de vanille et 40g de copeaux de chocolat noir.



Verser 10cl de crème chaude sur le chocolat blanc et mélanger. Monter 50cl de crème et le mascarpone en chantilly avec le sucre glace et la vanille. Ajouter au chocolat blanc, la chantilly, les 40g de copeaux de chocolat noir, puis mélanger. Ajouter des copeaux en décoration.