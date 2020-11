La Goulue, Âge tendre… La sélection des livres à lire pendant le confinement

publié le 04/11/2020 à 15:48

C'est le rendez-vous plaisir chaque jour pour vivre au mieux ce confinement. "On est fait pour se détendre" vous propose de vous aider, par des conseils et des astuces, à vivre du mieux possible ce (re)confinement, tout en détente. Une détente que certains trouvent en lisant. Un petit plaisir plaisir égaré, délaissé souvent par faute de temps. D'autres au contraire, préfèrent cuisiner, de bons cookies par exemple. Enfin, il y a les gourmands, avides de lectures, qui font les deux en même temps. Lire en grignotant, pourquoi pas !