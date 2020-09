Cyril Lignac livre ses astuces pour réussir une omelette parfaite

publié le 28/09/2020 à 11:27

Chaque jour, Cyril Lignac répond à un auditeur qui pose une question ou demande un conseil pour réussir un plat ou une recette (via le 3210 ou sur RTL.fr). Ce lundi 28 septembre, Étienne demande au chef comment réussir une omelette bien baveuse, pas brûlée en dessous.

Ce plat qui parait simple est pourtant l’une des bases dans les concours de cuisine car le réussir n’est pas si facile. Cyril Lignac préconise, après avoir cassé des œufs et mis du sel et du poivre, d’ajouter un peu de lait. Ce dernier va rendre l’omelette moelleuse et onctueuse. Bien battre les œufs et mettre sur le feu une poêle avec un peu d’huile et une noisette de beurre.

Une fois chaude, il sera temps de mettre les œufs. Ensuite ou "tourne" l’omelette. On remue le fond avec une spatule qui ne raye pas, pour avoir une espèce de brouillade. Si on veut ajouter du jambon ou du fromage (ou autres), c’est à ce moment-là qu’il faut incorporer les ingrédients désirés.

Beurre et huile

Ensuite avec la spatule on va soulever un peu l’omelette pour commencer à la rouler. Quand on est au fond, on tape un peu sur le manche de la poêle pour faire venir le dessus. On prend alors une assiette, on la plaque sur la poêle et d’un coup on retourne.

L’astuce du chef : un peu de beurre dessus pour la faire briller, et utiliser du papier absorbant pour bien travailler l’omelette et la rendre ovale.

Par ailleurs, Cyril Lignac a bien précisé "beurre et huile" dans la poêle, pour une raison simple : l’huile empêchera a beurre de colorer trop vite. L’huile de préférence neutre, et le beurre demi-sel.

Pour limiter le cholestérol, le chef explique qu’une omelette uniquement avec les blancs d’œufs est tout aussi savoureuse.