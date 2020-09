Sans gluten : la recette facile et rapide des cookies chocolat-noisette

publié le 05/09/2020 à 09:15

Cette rentrée 2020 s'annonce avec beaucoup de lunch-box, car peu de cantine d'entreprise ou scolaire ont réouvert. Voici donc une recette très simple et rapide pour se régaler de cookies aux pépites de chocolat, enrobés d'éclats de noisettes. Des biscuits faciles à transporter, pour le déjeuner, le goûter ou même la pause café. Une recette qui demande peu d'ingrédients, et même pas de robot mais simplement saladiers et cuillères en bois.

Pour couper en éclats les noisettes sans qu’elles roulent partout, utiliser un couteau à pain : ses grandes dents agrippent bien les noisettes et cela évite que ces dernières s’échappent et sautent partout. Pour obtenir un beurre vraiment bien mou, il faut le sortir plusieurs heures à l’avance à température ambiante.



La pâte à cookies se congèle très bien. Et cette recette permet d’en réaliser une grande quantité, vous pouvez donc parfaitement la diviser en deux et en congeler la moitié. Vous pouvez soit congeler la pâte tel quelle, soit préparer les petites boules de cookies, les passer un moment au frigo pour les durcir et ensuite les glisser dans un sac de congélation. Hyper pratique pour avoir toujours d’avance des cookies prêts à cuire, il suffit simplement d’ajouter deux minutes au temps de cuisson.

Ingrédients :

Pour environ 50 cookies.

- 220 g de beurre doux

- 150 g de farine de riz demi-complet

- 50 g de poudre de noisette

- 1 cuillère à café de mix gomme (ou de gomme xanthane/ guar)

- 1 cuillère à café de bicarbonate

- 1 cuillère à café de sel

- 150 g de sucre de canne blond

- 150 g de sucre complet (type rapadura/ Vergoise brune)

- 3 œufs moyens

- 250 g de pépites de chocolat

- 180 g de noisette

Sans gluten : les ingrédients pour les cookies chocolat-noisette Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation:

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : entre 11 à 14 minutes par plaque

1. Sortir le beurre à l’avance pour qu’il soit vraiment bien mou. Couper en éclats les noisettes.

2. Préchauffer le four à 175°C. Recouvrir la plaque de cuisson de papier cuisson.

3. Dans un petit saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs : farine, poudre de noisette, mix gomme, bicarbonate, sel. Garder de côté.

4. Dans un grand saladier, écraser le beurre bien mou en pommade à l’aide d’une spatule ou d’une cuillère en bois, ajouter les deux sucres, puis ajouter les œufs. Verser alors les ingrédients secs et les pépites de chocolat.

4. Prélever de la pâte à l'aide d'une cuillère et former des petites boules. Rouler seulement la moitié de la boule dans les éclats de noisette.

5. Déposer la partie non recouverte de noisette des cookies sur la plaque de cuisson.

6. Cuire entre 11 et 14 minutes selon le four (en retournant la plaque à mi-cuisson si nécessaire).

