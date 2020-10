Cyril Lignac révèle ses secrets pour un gâteau aux raisins parfait

publié le 21/10/2020 à 11:20

Pour faire un gâteau aux raisins, deux options s'offrent à vous : choisir des fruits secs ou des fruits frais. Cyril Lignac vous aide à faire un choix entre les deux et vous révèle ses meilleures recettes.

Avec des raisins secs, il y a l'option classique mais toujours efficace du gâteau de semoule. "Mais sinon un bon cake avec des raisins secs et du rhum, c'est délicieux", assure le chef pâtissier. Mais le gâteau de semoule rappelle souvent de beaux souvenirs d'enfance alors c'est cette recette que Cyril Lignac a choisi de détailler ce mercredi 21 octobre sur RTL.

Pour commencer, il faut faire tremper ses raisins secs dans de l'eau pour les faire gonfler, les égoutter et ensuite les mettre dans le rhum. "Pas directement dans le rhum sinon ils sont trop gorgés d'alcool et on a quand même besoin de les réhydrater pour qu'ils soient bien moelleux."

Ensuite, préparer un bain marie au four (100°C). Mélanger le lait et la crème que l'on fait bouillir avec du sucre et une gousse de vanille. Ajouter la semoule fine et faire cuire jusqu’à épaississement. En fin de cuisson, hors du feu, ajouter le jaune d'œuf et les raisins trempés dans l'eau puis dans du rhum ambré. Verser dans les ramequins, cuire au four délicatement au bain marie pendant 25 minutes.

Recette de clafoutis aux raisins frais

Pour les raisins frais, l'idéal c'est le clafoutis dont la pâte se rapproche de celle des crêpes. Voici la recette : prévoir 400g de grains de raisins, 200g de farine, 150g de sucre, 50cl de lait, 4 œufs et une pincée de sel fin.

Mélanger les œufs avec le sucre, la farine, le sel, le lait. Découper les raisins en deux. Les mettre au fond du plat beurré généreusement et verser la pâte par-dessus. Puis faire cuire le tout 1h à 180°C.