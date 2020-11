publié le 03/11/2020 à 10:28

Comment se redonner le moral pendant le confinement ? Le gâteau au chocolat semble être le candidat idéal alliant plaisir, gourmandise et saveur sucrée. Pour y parvenir, quel que soit votre niveau de cuisine, Cyril Lignac dévoile sa recette de son moelleux au chocolat à la farine de riz.

Pour réaliser ce moelleux au chocolat sans gluten, il vous faudra 5 œufs, 250 grammes de chocolat, 200 grammes de beurre, 20 grammes de sucre, 120 grammes de sucre glace et 90 grammes de farine de riz. C'est celle qui se rapproche le plus de la farine de blé, elle a les mêmes saveurs, les mêmes propriétés à peu près : elle est neutre en goût, très légère et on peut aussi l'utiliser pour confectionner des pâtes à tarte.

Pour un moelleux au chocolat, "classique", il vous faut 220 grammes de chocolat, 220 grammes de beurre, 200 grammes de sucres, 150 grammes de farines et 7 œufs.