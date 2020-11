Une campagne de santé publique pour mieux manger avec un petit budget

publié le 04/11/2020 à 15:26

Comment manger sainement quand on a un petit budget et peu de temps ? C'est la question que se posent notamment de nombreux étudiants. Selon une étude de l’Observatoire National de la Vie Étudiante, presque la moitié d'entre eux déclarerait ainsi sauter des repas pendant les semaines de cours.

Pour améliorer la santé de ceux qui n'ont pas les moyens ou pas le temps, Santé Publique France a lancé une campagne de prévention sur les réseaux sociaux. Avec un titre évocateur : "En 2-2". L'idée est ainsi de cibler les 18-25 afin de "leur donner quelques clefs pour améliorer leur alimentation", explique l'institution.

"L'objectif de cette nouvelle campagne est de donner envie aux 18-25 ans de préparer des repas sains, rapides et à moindre coût en revalorisant l’image du mieux manger sans pour autant renoncer à leur plaisir et sans les culpabiliser", explique dans un communiqué Anne-Juliette Serry, responsable de l’unité nutrition à Santé publique France.

Six recettes ont ainsi été diffusées sur le site mangerbouger.fr et sur le compte Instagram de l'opération. On y apprend notamment à faire un croque madame, un curry aux lentilles corail, ou encore du potimarron au micro-ondes.

En plus de diffuser un spot vidéo sur Snapchat, Instagram, Youtube et Twitch, l'opération s'est associée avec le youtubeur star Squeezie. Il réalisera les recettes et les publiera sur ses réseaux sociaux. Une première vidéo est déjà disponible sur son compte Instagram, avec trois des six recettes.