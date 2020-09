Cyril Lignac livre ses astuces pour réaliser des biscuits aux fraises

publié le 03/09/2020 à 11:21

Sur RTL, l'astuce du chef met en lumière les précieux conseils du chef Cyril Lignac pour préparer leurs plats ou avoir de nouvelles idées de recettes. Ce jeudi 3 septembre, on se demande comment profiter des dernières fraises de la saison estivale ?

Le chef Cyril Lignac rappelle que la saison démarre avec la fraise "Gariguette" qui vient souvent de Bretagne. Mais en fin d’été, on vous conseille plutôt la fraise "Mara des Bois" : elle a un goût de fraise des bois. Lorsque l’on achète ce genre de fraises, fragile, il faut bien vérifier qu’elles ne soient pas trop abîmées.

Côté recette, le chef de renom recommande d'utiliser la fraise "Charlotte" : une fraise très bonne qui a un goût de bonbon. Elle est idéale pour réaliser des biscuits aux fraises roulés aux œufs.

Il faut tout d'abord battre des jaunes d’œuf avec du sucre, puis ajouter de la farine et monter des blancs en neige avec un peu de sucre. Sur des plaques en silicone, laissez cuire les biscuits à 180 degrés. Il suffit ensuite d’appuyer sur le biscuit pour savoir s'il est cuit, puis on le laisse reposer.

Préparer une chantilly aux fraises

Pour parfaire cette recette, on monte une chantilly avec de la crème fraîche, un peu de sucre glace et de la vanille. Il faut découper les fraises : celles qui sont abîmées peuvent agrémenter la crème, et celles qui sont belles seront déposées à l'intérieur du biscuit.

Pour garder les biscuits frais, Cyril Lignac recommande de les rouler dans un torchon humide et le tour est joué !