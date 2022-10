Gratin, pot-au-feu... Comment cuisiner les plats réconfortants de la saison ?

La fraîcheur est revenue et avec elle, l'envie de se retrouver bien au chaud en famille autour d'un bon déjeuner. Il y a des plats qui réchauffent le cœur et le corps. "Ce sont des plats qui mitonnent très très longuement. Il y a des effluves qui vont se balader dans la maison et c'est très très agréable", explique Sonia Ezgulian, cuisinière, journaliste et auteure (Seconde main avec François Motte).

Le pot-au-feu, est, par exemple, un plat formidable : il est très bon et on peut l'utiliser ensuite avec les restes. "On s'en fait toute une histoire alors que je trouve que c'est un plat extrêmement simple à cuisiner", explique-t-elle dans Nous Voilà Bien !

Vous pouvez demander à votre boucher de choisir de bons morceaux de viande. Dans une cocotte, mettez un bon bouquet garni, faites cuire une heure à petit frémissement. Il faut ensuite 1 heure, 1h30, de cuisson avec des légumes qui prennent du temps à cuire comme les poireaux, les carottes, le chou et le céleri rave. Ajoutez ensuite les pommes de terre, les os à moelle et laissez cuire 1h à petit feu. Idéalement, préparez votre pot-au-feu la veille pour le lendemain et utilisez le bouillon pour un dîner accompagné de petits vermicelles.

Le secret du gratin de choux-fleurs de Sonia Ezgulian

Sonia Ezgulian partage les secrets de la recette du gratin de choux-fleurs de sa mère. Pour éviter que votre maison sente le chou-fleur, ajoutez des quignons de pain brûlé dans l'eau de cuisson. "On avait tous l'impression que ça atténuait l'odeur du chou-fleur", confie la cuisinière. Une fois que votre chou-fleur, cuit à la vapeur, est bien moelleux, mettez-le dans un plat. Ajoutez une bonne béchamel parfumée à la muscade et faites gratiner le tout.

La recette du cassoulet pour les fainéants

Cette recette est pour pour 4 personnes. Il vous faudra 10 minutes de préparation et 25 minutes de cuisson pour la réalisation. Pour les ingrédients, vous avez besoin de 4 cuisses de canard confites à la graisse d’oie (en boîte ou en bocal), 4 saucisses knack d’Alsace chez le charcutier, 1 bocal de 700 g de de haricots tarbais au jus, 1 bocal de 720 g de bonne sauce tomate chez l’épicier italien. Il faut aussi 2 feuilles de laurier, 250 g de pain rassis, 1 botte de persil plat et 2 gousses d’ail.

Faites chauffer les cuisses de canard et égouttez-les. Vous pouvez conserver la graisse d’oie dans un bocal pour faire cuire des pommes de terre ou badigeonner le poulet rôti du dimanche avant de l’enfourner.

Faites chauffer les haricots (avec le jus du bocal) dans la sauce tomate, ajoutez les feuilles de laurier pour la touche "fait maison". Versez les haricots à la tomate bien chauds dans le grand caquelon, enfoncez les cuisses de canard et les saucisses knack pour les immerger complètement. Enfournez 15 minutes à 230°C.

Mixez le pain rassis, le persil plat et les gousses d’ail en chapelure. Etalez cette chapelure sur la surface et poursuivez la cuisson au four 10 minutes pour obtenir une croûte bien croustillante.

La recette du mille-feuilles de pommes de terre et agneau confit

Pour 8 personnes, vous avez besoin d'1 kg de pommes de terre Charlotte. Pour la farce de viande, prenez 2 épaules d’agneau désossées, 1 bouquet garni, 4 gousses d’ail, 1 oignon, 30 cl de vin blanc, 8 pruneaux dénoyautés, 8 dattes dénoyautées, 4 figues séchées. Il vous faut aussi 40 g de pistaches vertes nature, 2 cuillères à soupe d’huile d’arachide, du sel fin et du poivre du moulin.



Préchauffez le four à 180 °C. Dans la cocotte, avec l’huile d’arachide, faites saisir les épaules d’agneau dégraissées et coupées en morceaux. Ajoutez l’ail et l’oignon hachés. Assaisonnez-les, déglacez avec le vin blanc puis mouillez largement avec de l’eau. Incorporez le bouquet garni, tous les fruits secs sauf les pistaches, couvrez la cocotte et enfournez 2 heures à 180 °C.



Épluchez les pommes de terre et coupez-les en rondelles très fines à l’aide d’une mandoline. Dans un saladier, mélangez les lamelles de pommes de terre avec du sel et du poivre. Laissez tiédir la viande et effilochez-la soigneusement. Retirez le bouquet garni et ajoutez le jus de cuisson à la viande, mélangez bien.



Dans la cocotte, étalez en rosace une couche épaisse de lamelles de pommes de terre, ajoutez une belle couche de farce d’agneau, parsemez de pistaches, Recouvrez d’une couche de pommes de terre, de viande, de pistache, et enfin d’une nouvelle couche de pommes de terre. Déposez le couvercle sur la cocotte et enfournez pendant 1 heure à 180 °C. Dégustez le millefeuille de pommes de terre et agneau confit avec une salade verte.

