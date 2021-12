Cuisine : quelles sont les meilleures huiles pour la santé ?

Angèle Ferreux-Maeght, cheffe et naturopathe fait le point sur les bonnes huiles végétales pour la santé, celles à découvrir pour de nouveaux plats et celles à éviter. "Notre corps a besoin d'huile. On doit consommer entre 2 et 4 cuillères à soupe d'huile végétale de cuisson et assaisonnement confondu, par jour, parce que les huiles contiennent des acides gras essentiels, qu'on ne peut pas fabriquer nous-mêmes", démarre-t-elle.

"On n'est pas obligé d'en acheter dans les magasins bio. En revanche, il faut toujours essayer de choisir une huile vierge, extra-vierge ou pressée à froid", poursuit la cheffe La Guinguette d'Angèle au micro de Nous Voilà Bien !.

Les bonnes huiles végétales pour la santé sont les huiles les plus riches en oméga 3 à savoir l'huile de cameline, de germe de blé, de pépins de courge, de sésame, de lin, de chanvre, de graines de chia, détaille Angèle Ferreux-Maeght. "On n'ose pas s'en servir parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'elles coûtent plus cher aussi", décrit-elle. On peut donc "commencer par acheter une petite bouteille d'huile de cameline, une petite bouteille d'huile de noisette".

Quelles sont les bonnes huiles pour le cœur ?

Les meilleures huiles pour le cœur et le cerveau sont celles riches en oméga 3 : le chanvre, la cameline et le colza. "Attention, elles sont très sensibles à la chaleur, donc elles ne se chauffent pas", précise Angèle Ferreux-Maeght. Pour assaisonner les salades et les plats : vous pouvez miser sur l'huile de noix. Pour la vinaigrette et la mayonnaise, choisissez l'huile de sésame. Et si vous avez envie de friture de plats au wok, privilégiez l'huile d'olive, de sésame ou d'arachide.

Les marques d'huiles à proscrire dans les grandes surfaces sont "Isio 4, Fruit d'Or et Lesieur" et celles à privilégier sont : "Émile Noël et Jean Hervé", révèle Angèle Ferreux-Maeght. "On reconnaît les bonnes huiles parce qu'elles sont dans des bouteilles en verre teinté et qu'elles se conservent au frigidaire. On les met sur les soupes, les légumes et en salades", poursuit-elle.

Quid des soins de beauté à l'huile ?

Angèle Ferreux-Maeght conseille de faire des bains de bouche "avec de l'huile de sésame à jeun, au réveil. L'idéal c'est de le faire pendant 10 minutes (...) on n'avale surtout pas cette émulsion. Le bain de bouche à l'huile va permettre de dissoudre les molécules indésirables qui sont liposolubles", c'est-à-dire les molécules que vous ne pouvez pas atteindre en vous brossant les dents, entre autres.

"Je vous assure que pour une haleine de déesse, il n'y a rien de mieux", explique aussi Angèle Ferreux-Maeght avant de conclure : "On peut aussi mettre de l'huile de coco sur les cheveux pour s'inspirer des secrets de beauté des tahitiennes", et "pour la peau je recommande de l'huile de chanvre".