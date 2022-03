Cyril Lignac explique comment surprendre votre famille avec du poulet rôti

Ce 17 mars, "pour varier les plaisirs avec un poulet rôti", Cyril Lignac donne ses astuces pour impressionner votre famille avec des bouchées à la reine.

Achetez un poulet entier et faites cuire les cuisses avec des olives, du thym, de l'huile d'olive. Ensuite on les dépiaute, on les mélange dans la poêle avec une noisette de beurre, une échalote et des champignons de Paris. Déglacez au vin blanc ou au vin jaune. Ajoutez de la crème et mélangez le tout.

Chez le boulanger, achetez des bouchées à la reine vides. À l'intérieur, mettez des épinards et la farce au poulet et aux champignons. Faites cuire quelques minutes au four et dégustez ces bouchées bien chaudes.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.