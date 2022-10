Gâteaux, biscuits, céréales ... Quels sont les goûters les plus sains pour les enfants ?

Vantés pour leurs goûts par les publicitaires, mais décriés sur le plan nutritionnel, les céréales et les biscuits préférés de nos enfants sont-ils vraiment des amis qui leur veulent du bien ?

Il faut rappeler l'importance d'une alimentation saine, variée et équilibrée. L'apport en sucre quotidien recommandé par l'OMS est de "50 grammes, soit 12 cuillères à café de sucre", précise Patricia Chairopoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs. "C'est beaucoup, mais lorsque vous mangez un gâteau, vous prenez un bol de cornflakes, une boisson sucrée, vous atteignez assez rapidement ces 50 grammes", renchérit-elle dans Nous Voilà Bien !

La charge glycémique ("la vitesse à laquelle le sucre va arriver dans le sang") des gâteaux, cornflakes et biscuits ne se trouve pas sur les étiquettes des paquets. "On a le Nutri-Score normalement, mais pas toujours. Mais, cette charge glycémique, il faut la calculer en laboratoire, c'est ce que nous avons fait justement sur des cornflakes et des biscuits, mais malheureusement, le consommateur n'en dispose pas", révèle Patricia Chairopoulos. Cependant, on peut quand même vérifier l'apport en sucre (le sucre blanc, le glucose, etc...).

Il vaut mieux préférer des gâteaux sans sucre ajouté

Parmi les marques étudiées par 60 millions de consommateurs, Patricia Chairopoulos recommande Les P'tits Curieux de Bjorg et les céréales fourrés au chocolat Crica Choc' de Chabrior "qui ont une charge glycémique plutôt acceptable (pour des céréales fourrées, ndlr)". Pour ce qui est des Frosties ou des Chocapic par exemple, ce sont des "produits très sucrés, sans fibres avec une charge glycémique importante", analysent Flavie Flament et Patricia Chairopoulos.

Le palmarès de 60 millions de consommateurs a aussi le mieux noté "les Savane de Brossard, vous savez les petits marbrés. Il y a du sucre dedans, mais ce sont les moins mauvais sur ce plan-là que d'autres gâteaux au chocolat". Les biscuits Gerblé sont aussi "pas mal" car il n'y a quasiment pas de sucre ajouté.

Les produits à bannir de vos placards sont les Trésors de Kellogg's, "ils ont 6,5 sur 20 à notre palmarès, pour vous dire qu'ils n'ont pas beaucoup de qualités", explique Patricia Chairopoulos, et il faut aussi éviter les Granolas de Lu qui sont "gras et sucrés" et "tous les biscuits qui sont fourrés à la fraise, en général, sont à éviter".

Et si vous optez pour "un goûter maison" pour vos enfants, choisissez du pain complet ou du pain aux céréales par exemple avec un peu de confiture ou du miel.

