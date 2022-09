Recettes : comment cuisiner le poireau et le rendre "sexy" dans l'assiette ?

Le poireau, légume de saison, est riche en vitamine B9, en fibres et il est très pauvre en matières grasses. "C'est un produit génial qu'on peut cuisiner de plein de façons différentes", précise Sonia Ezgulian, journaliste, cuisinière et autrice dans Nous Voilà Bien !

Pour les soupes et les pot-au-feu, Sonia Ezgulian vous conseille d'acheter des gros poireaux qui vont cuire très longuement et ne pas s'effilocher. Pour les poireaux vinaigrette, il faudra plutôt prendre des poireaux fins.

"Dans le poireau, on ne jette rien", explique aussi la cuisinière. Le vert foncé de poireau, vous pouvez en faire des bouquets garnis que vous pouvez utiliser dans un petit mijoté. La partie verte, moins foncée, est parfaite pour faire des émincés ou une fondue de poireau. "On peut faire la fondue de poireaux avec le blanc, mais c'est pas mal de mettre cette partie vert tendre qui est très très bonne", conseille Sonia Ezgulian.

Quant aux petites racines, une fois que vous les avez bien nettoyées, vous pouvez les faire frire dans un petit peu d'huile et les ajouter dans une salade ou une purée.

La recette de la tartelette poireaux ciboulette

Pour cette recette, vous aurez besoin de 300 g de pâte brisée, 3 œufs, 100 g de fromage râpé, 360 g de poireau (soit environ 3 blancs de poireaux), 4 brins de ciboulette. Il vous faudra aussi 60 g de crème fraîche, 20 g de farine, du sel fin et du poivre du moulin.

Nettoyez les poireaux et taille la partie blanche en tronçons de 2 cm. Faites-les précuire 10 minutes à la vapeur et salez-les légèrement.

Sur le plan de travail fariné, étalez la pâte brisée et dispose-la dans trois moules individuels ou un petit moule à tarte familial, chemisé(s) de papier sulfurisé. Réservez au frais le temps de préparer la garniture et préchauffe le four à 210°C.

Dans un bol, mélangez la crème fraîche, du poivre, du sel, le fromage râpé et les œufs. Versez cette préparation dans les fonds de pâte, déposez les tronçons de poireaux et enfournez les tartelettes (ou la tarte) 30 minutes. Servez-les tièdes ou froides, parsemées de ciboulette ciselée, accompagnées d’une salade de roquette ou de jeunes pousses.

La recette des bouchées vapeur aux blancs de poireaux

Pour 4 personnes, il vous faudra 2 blancs de poireaux, 400 g de poulet haché, 1 cuillère à café de gingembre frais râpé, 2 brins de coriandre, 6 brins de ciboulette, du sel et du poivre du moulin. Pour la sauce, vous devez avoir 5 cl de sauce soja, le zeste râpé d’une demi-orange, 2 pincées de piment d’Espelette, 1 jus de citron vert, 2 pincées de graines de sésame.



Coupez le blanc de poireau en 4 tronçons puis, à l’aide du manche d’une cuillère en bois, faites glisser le cœur de chaque tronçon pour obtenir une douzaine de tubes de 2 ou 3 épaisseurs de poireau. Dans un saladier, mélangez la viande, la ciboulette et la coriandre ciselées, le gingembre et les échalotes. Ajoutez le reste des blancs de poireaux finement haché. Rectifiez l’assaisonnement.



Garnissez les tronçons avec la farce de viande sans trop tasser. Déposez les bouchées dans un panier vapeur et faites-les cuire 15 minutes. Pendant ce temps, mélangez tous les ingrédients de la sauce et répartissez-la dans des petits contenants. Servez les bouchées très chaudes avec la sauce.

