Les conseils de Cyril Lignac pour une béchamel sans grumeaux

Pour répondre à une auditrice, Cyril Lignac nous explique comment réaliser une sauce béchamel sans grumeaux. Pour cela, le chef préféré des Français conseille de faire fondre 70 grammes de beurre demi-sel. "Une fois qu'il est fondu, on ajoute 70 grammes de farine."

Le conseil du chef pour réussir sa béchamel, c'est de "torréfier la farine, pour ne pas qu'on la sente à la fin." Pour cela, laisser bouillir quelques instants la béchamel avec uniquement le beur et la farine pour "enlever cette saveur farineuse."

Vous allez devoir ensuite "jouer avec le feu". Selon Cyril Lignac, cette étape est la plus importante. Une fois hors du feu, ajoutez un demi-litre de lait à la farine et au beur mélangés. Après ça, remettez la casserole sur le feu et faites cuire la béchamel et mélangez-la avec un fouet. Pour faire comme Cyril Lignac, utilisez un fouet en métal plutôt qu'un fouet en plastique. Vous pouvez aussi y ajouter un peu de comté ou de parmesan, ça sera délicieux dans des crêpes ou des lasagnes.