La recette de Cyril Lignac qui va plaire aux enfants : les galettes de pommes de terre

Pour aider les parents à faire manger des légumes aux enfants récalcitrants, il y a une petite astuce : toujours les mélanger avec des pommes de terre. On peut ainsi cuire les patates à l'eau et les écraser avec des brocolis - attention à ce que ça ne soit pas trop vert. Il y a une autre option : la galette de pommes de terre, offrant du croustillant à l'extérieur et du moelleux à l'intérieur. Cela peut se faire avec du céleri, du brocoli, des carottes ou de la patate douce.

Pour réussir votre galette de pommes de terre et céleri, suivez ces indications :

- Faire cuire trois pommes de terre à l'eau, puis les passer au presse-purée avec du beurre (ou huile d'olive) et un peu de parmesan ou du fromage frais.

- Mélanger le tout avec ¼ de céleri râpé dans un saladier et trois tranches de lard coupé en fins bâtonnets frits à la poêle. Si vous voulez que ce soit croustillant, ajouter un peu de farine. Former des boules.

- Dans une poêle, verser un trait d’huile d’olive puis une noix de beurre. Lorsque le beurre est bien moussant, déposer le mélange de légumes.

- Laisser cuire jusqu’à ce que la boule colore, puis la retourner sur une assiette. Lorsque les côtés sont blonds, ajouter encore du beurre et baisser le feu pour que l’intérieur cuise.



La liste des ingrédients

800 g de céleri rave

300 g de pommes de terre

4 tranches de lard finement coupées

50 g de beurre

100 g de parmesan

Huile d’olive

