Sans gluten : la recette du gâteau amandes-pruneaux sain et fondant

Le gâteau fondant amandes-pruneaux est sans gluten et sans lactose. Il s’accompagne d’une salade de poires, dont la saveur s’accorde parfaitement avec le pruneau pour de la douceur, ou d'une salade d’oranges pour une note plus épicée et vitaminée. Rapide et facile à préparer, c’est un gâteau très sain, aux belles qualités nutritives, idéal pour le petit déjeuner ou un brunch car la saveur du pruneau s’accorde à merveille avec une tasse de thé.



Le pruneau est une prune séchée. Ce fruit est très riche en antioxydant idéal contre le vieillissement cellulaire, possède une teneur élevée en magnésium (pour lutter contre l’anxiété), fer, phosphore, potassium, vitamine E et C. Ses fibres agissent comme coupe-faim et donne le sentiment de satiété, elles diminuent également les risques du cancer du côlon. Mais préparées en purée, ces fibres sont plus douces pour les intestins fragiles. C’est le sucre naturel du fruit séché qui permet d’ajouter très peu de sucre complet dans cette recette.

Ce gâteau est préparé avec très peu de matière grasse : la purée d’amandes complètes et seulement une cuillère à soupe d’huile de coco tiennent ce rôle. L’amande est riche en protéines, vitamines B1, B2, B3, B9 et E. La purée d’amandes est riche en fibres, mais également en manganèse, cuivre, phosphore, fer et zinc. L’huile de coco est excellente pour le cerveau car composée essentiellement d’acide gras saturés et de triglycérides (TMC) qui permettent d’apporter énergie et protection des cellules neurologiques. Les recherches médicales américaines l’utilisent actuellement pour lutter contre l’évolution de la maladie d’Alzheimer.



La farine de millet apporte une délicate saveur de noisette, qui s’accorde à la purée d’amandes et laisse la saveur du pruneau dominer. Elle est riche en magnésium, phosphore, zinc et vitamines A, excellentes pour la peau.

Ingrédients :

- 300 g de purée de pruneaux

- 60 g de farine de millet

- 50 g de purée d’amande complète

- 15 g d’huile de coco (ou d’huile d’olive)

- 45 g de sucre de canne complet (ou sucre panela/rapadura)

- 2 œufs (blancs et jaunes séparés)

- 1 pincée de sel fin

Préparation :

Pour 4 à 6 personnes.

Temps de préparation : 20 minutes.

Temps de cuisson : 25-30 minutes.



- Préchauffez le four à 175°C et chemiser le fond d’un moule à manquer (ici 22 cm de diamètre).



- Faites fondre doucement l’huile de coco et mélanger la dans un bol avec la purée d’amandes. Garder de côté.



- Dans un saladier, battez au fouet les jaunes d’œufs avec le sucre de canne complet. Versez le mélange purée d’amandes-huile de coco.



- Incorporez la purée de pruneaux. Versez la farine. Mélangez.



- Montez les blancs en neige avec la pincée de sel.



- Incorporez les blancs en neige à la préparation en mélangeant toujours dans le même sens (celui des aiguilles d’une montre par exemple) pour ne pas "casser" les œufs en neige.



- Versez cette préparation dans le moule préparé. Cuire environ 25 à 30 minutes selon la puissance du four.



- Laissez refroidir 10 minutes avant de démouler, retirez la feuille de papier cuisson puis transférez sur le plat de service.



Pour qu’il soit "plus joli", vous pouvez saupoudrer le gâteau avec un peu de sucre glace. Mais vous perdez alors sa particularité d’être justement cuisiné avec très peu de sucre.

