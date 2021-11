Les astuces de Cyril Lignac pour un velouté de chou-fleur au curry réconfortant

Noam habite Clichy et fait appel appel à Cyril Lignac pour "un velouté facile à réaliser et à déguster tout au long du week-end".

"On va faire un petit velouté de choux-fleurs", lui répond Cyril Lignac. Dans une casserole, mettez du beurre demi-sel et laissez colorer le chou-fleur. Ajoutez ensuite de l'eau froide et laissez cuire avec un peu de thym ou d'ail. Une fois que c'est cuit, mixez et ajoutez de la crème fraîche.

"Deux solutions : soit je mixe, je mets un petit peu de beurre dedans et à côté je monte une chantilly salée dans laquelle j'ajoute du curry. Et au dernier moment j'ajoute une belle cuillère de crème fouettée. Ou alors on met la crème liquide directement dans la préparation", explique Cyril Lignac. "Pensez aux petites pointes de curry pour twister le velouté", ajoute-t-il. Et pour faire un plat complet, ajoutez des tranches de saumon fumé hachées dans le velouté avant de le servir. "Et on peut ajouter aussi des petites pommes vertes", conclut Cyril Lignac.

