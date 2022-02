Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser un pot-au-feu végétarien

Difficile de faire un pot-au-feu végétarien car "déjà, le pot-au-feu est un mélange de viande et de légumes", constate Cyril Lignac. Mais tout est possible en cuisine. Alors, le chef conseille de faire revenir du navet, du céleri boule, des carottes et des pommes de terre avec de l'huile d'olive, pour apporter de la matière grasse.

Ensuite, il vous propose de mouiller ces légumes avec de l'eau ou avec un bouillon de légumes. Pour apporter un goût si particulier au bouillon, le chef "aime bien au départ faire caraméliser des oignons entiers avec des clous de girofle".

Puis, laissez cuire le tout une bonne heure jusqu'à ce que les légumes soient cuits. L'astuce du chef : ajouter du tofu qui peut servir de substitut à la viande et donner des saveurs végétales et onctueuses au plat.

Enfin, si votre régime alimentaire vous le permet, vous pouvez faire cuire des œufs mollets et les rajouter à l'intérieur de votre pot-au-feu.

