Cuisine : la recette facile pour un pot-au-feu réconfortant et familial

Avec la saison froide qui vient d'arriver, l'équipe de Nous Voilà Bien ! et la cuisinière Sonia Ezgulian vous proposent une recette d'un bon pot-au-feu. "Ça fait du bien au moral. C'est vraiment le plat typique classique de l'automne et d'hiver", explique Flavie Flament.

"On pense que le pot-au-feu c'est 100%, par exemple, avec de la viande de bœuf et les légumes, mais pas du tout. On peut varier selon les envies. Par exemple, dans la région lyonnaise, on a un pot-au-feu qui mélange trois viandes, dont la fameuse poularde de Bresse", décrit Sonia Ezgulian. Le pot-au-feu est donc un plat "très accessible" et économique, puisqu'il se cuisine avec des légumes de saison : carottes, poireaux, choux et céleri rave.

Pour six personnes, on va avoir besoin de deux kilos de viande. Sonia Ezgulian vous suggère de "la macreuse, du plat de côte de bœuf ou du jarret de la côte de bœuf". Ensuite, il faut six os à moelle, trois poireaux et carottes. On peut aussi ajouter 6 navets classique. Il vous faudra aussi un chou vert, un beau céleri-rave, un oignon piqué avec des petits clous de girofle, trois bouquet garnis et des grains de poivre qu'on va légèrement écraser. "Et voilà, on peut lancer le pot-au-feu", décrit Sonia Ezgulian.

Les astuces pour réussir le pot-au-feu

La recette peut se réaliser dans une grande casserole en cuivre, comme celle pour les confitures. L'un des secrets du pot-au-feu, c'est de faire mijoter longtemps, au moins trois heures comme le recommande Sonia Ezgulian.

Parmi les autres astuces importantes du pot-au-feu, "c'est qu'il faut écumer. Quand on a mis nos viandes dans la casserole au début de la recette, on a recouvert d'eau froide, on lance la cuisson à petit feu et là, on laisse cuire pendant déjà une heure. Il n'y a rien du tout, uniquement les viandes et l'eau, et on écume régulièrement", révèle la cuisinière.

Ajoutez ensuite les poireaux ficelés et le chou puis l'oignon piqué de clous de girofle, un bouquet garni, du sel et du poivre et laissez cuire une heure. Puis, mettez les légumes qui vont cuire rapidement comme les carottes, le navet et le céleri-rave et faites cuire pendant une heure.

Vous avez atteint les trois heures de cuisson et c'est le moment d'ajouter les os à moelle, c'est ce qui va donner "encore du goût au pot-au-feu". Petite astuce : "on met deux petits morceaux de carottes de chaque côté de l'os pour éviter que la moelle se fasse la malle et on cuit à très petit feu", révèle Sonia Ezgulian.