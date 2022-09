Recettes : les ingrédients indispensables pour cuisiner rapidement le soir

Difficile de se renouveler en cuisine tous les soirs quand on manque de temps ou d'envie. Mais alors, pour éviter le "réflexe malbouffe", quels sont les menus simples, équilibrés et sains qui se préparent presque tout seul en un temps record ? Marie Chioca, autrice, créatrice et photographe culinaire, dévoile ses recettes et ses astuces.

Tout d'abord, un dîner équilibré, "c'est tout à fait à géométrie variable en fonction des convives que vous avez autour de la table, parce on n'a pas les mêmes besoins selon si on a un enfant en pleine croissance ou un adulte déjà bien formé", explique l'autrice du blog Saines Gourmandises. Cela dépend aussi de ce que vous avez mangé le midi et de vos enfants si vous en avez. "

"Ça demande de petits aménagements et donc des plats qui peuvent éventuellement être complétés rapidement", poursuit Marie Chioca. "Moi je trouve en fait, qu'il faut avoir des placards déjà bien fournis. Alors je ne parle pas en terme de quantité, mais trouver les bons produits qui vont toujours permettre de faire quelque chose", renchérit Flavie Flament dans Nous Voilà Bien !

Prévoyez des légumineuses et des légumes frais

Pour Marie Chioca, il faut avoir chez soi "des choses vraiment très simples et vraiment très saines". "Sachant que pour moi, la base d'un bon repas du soir sera toujours les légumes, c'est dans le placard, ni dans le frigo (...) mais déjà il faut avoir des légumes frais ou éventuellement surgelés", poursuit-elle.

Pensez aussi à acheter des pâtes semi-complètes, des conserves et des légumineuses comme les pois chiches et les lentilles. "Ce qui est sympa, c'est de les faire cuire en avance en bonne quantité et de décliner ensuite en plusieurs plats", conseille Marie Chioca.

Pensez aussi au batch cooking : cuisiner le week-end pour avoir ensuite tous vos ingrédients de la semaine, quand cela est possible. Vous avez ainsi tout ce qu'il faut de prêt pour préparer vos plats les midis et les soirs.



Les œufs, la base quand on n'a pas de temps pour cuisiner

On mange un ou deux œufs le soir, "uniquement si on n'a pas mangé de protéines le midi (...) beaucoup de médecins nous expliquent qu'on mange un petit peu trop de protéines animales. Je pense qu'ils ont raison. Et donc, si on en a déjà consommé à midi, mieux vaut éviter d'en manger le soir", développe Marie Chioca. Parmi les recettes avec des œufs que vous pouvez faire, il y a les célèbres omelettes et œufs à la coque, sans oublier les œufs brouillés et la frittata, un plat italien.

La recette d'un Dhal crémeux aux épinards frais

Cette recette compte 5 minutes de préparation et 15 minutes de cuisson. Pour 6 personnes, vous aurez besoin d'un gros oignon, un gros poireau, 3 gousses d’ail, 50g de ghee, 350g de lentilles corail, 400g de pulpe de tomates en dés, 100g d’épinards frais. Vous aurez aussi besoin d'environ 3cm de gingembre frais, 1L d’eau ou de bouillon, 20cl de crème de coco, 1 cuillère à café rase de garam massala ou de curry en poudre de qualité et 1 cuillère à café un peu bombée de sel.



Émincer finement l’oignon, le poireau, l’ail et le gingembre. Faites revenir le tout dans une cocotte en fonte avec le ghee, en mélangeant de temps en temps jusqu’à obtention d’une légère coloration blonde. Ajouter alors tous les autres ingrédients, mélanger, couvrir et laisser mijoter environ 12 minutes à feu doux, tout dépend des lentilles : le tout étant qu’elles deviennent tendres sans non plus se mettre en bouillie, en mélangeant juste de temps en temps. Servir tel quel ou avec du riz basmati.



Selon la marque des lentilles ou la puissance du feu de cuisson, il est parfois nécessaire d’ajouter un peu d’eau (juste un verre, pas plus) en cours de cuisson pour que le dhal soit bien crémeux. Les lentilles ont en effet besoin d’une quantité de liquides minimum pour cuire rapidement.



Normalement, avec 1L d’eau, une cocotte couverte et un feu doux le résultat est parfait. Mais dans le doute, ni vous n’avez pas le temps de surveiller le dhal vous pouvez mettre d’emblée 1,25L au lieu d’1L, avec certes le risque que la consistance soit un tantinet trop liquide mais ce serait moins embêtant que des lentilles pas assez cuites.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info