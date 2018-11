publié le 18/11/2018 à 10:30

Au lendemain de la mobilisation des "gilets jaunes", qui a rassemblé près de 288.000 personnes dans toute la France, tous les regards sont tournés vers l'Élysée et Matignon, restés en retrait.



Les manifestants, qui protestent contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d'achat, ont bloqué toute la journée de samedi 17 novembre autoroutes, ronds-points, hypermarchés ou encore péages. Et après une journée particulièrement intense dans l'Hexagone, marquée par certains débordements, la mobilisation se poursuit encore ce dimanche. Au micro de RTL, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur a ainsi évoqué 150 sites où les "gilets jaunes" continuaient de se faire entendre.

Le pensionnaire de la place Beauvau a cependant appelé à "manifester dans le respect du droit" alors que la mobilisation de la veille a fait un mort, 409 blessés et conduit à l'interpellation de 282 manifestants.

Suivez les événements minute par minute

11h39 - Pourquoi l'exécutif est-il resté si silencieux face à la mobilisation des "gilets jaunes". Éléments de réponse dans notre article.



11h11 - Un cortège de plusieurs dizaines de voitures est également présent à Disneyland Paris, selon les informations du Parisien. Ces manifestants, munis de gilets jaunes et de drapeau tricolore, ont pris position au niveau du péage du parking, à Chessy, aux alentours de 10h15 ce matin.



11h08 - Sur les 2.034 rassemblements hier, environ 150 sont toujours d'actualité, selon les derniers chiffres communiqués par l'Intérieur. La circulation es toujours coupée au sud de Bordeaux à partir de Mios (A63), au nord de Bayonne (A63), au sud de Toulouse (A68) au péage de Bandol (A59) ou encore sur la rocade de Rennes et le périphérique de Caen.



10h56 - Hier les manifestations ont été émaillées par un véritable drame. Une manifestation a été fauchée par une automobiliste, prise de panique, à Pont-de-Beauvoisin en Savoie. La fille de la victime avait appelé "au calme et à l'intelligence" au micro de RTL.



10h37 - De nombreux incidents ont émaillé les rassemblements organisés, parfois illégalement, partout en France. 282 personnes ont été interpellées et 157 ont été placés en garde à vue.



10h29 - Le ministre de l'Intérieur est aussi revenu sur le lourd bilan humain de ces manifestation. Outre le drame en Savoie, où une manifestante a été mortellement fauchée par une automobiliste, 409 personnes ont également été blessées, dont 14 gravement.



10h15 - Invité de RTL ce dimanche, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a dressé un nouveau bilan des manifestations de la veille. Au total, 287.710 manifestants étaient mobilisés sur les 2.034 sites occupés partout en France.



10h00 - Bonjour et bienvenue sur cet article pour suivre la mobilisation des "gilets jaunes" qui se poursuit ce dimanche 18 novembre.