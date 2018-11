publié le 18/11/2018 à 08:26

Les initiateurs de ce mouvement souhaitaient ne pas être récupérés politiquement. Malgré cette volonté affichée, cela n'a pas empêché Laurent Wauquiez, Nicolas Dupont-Aignan ou encore Jean-Luc Mélenchon de rejoindre les manifestants.



Du côté de l'exécutif en revanche, cette journée du 17 novembre, où quelque 283.000 "gilets jaunes" se sont mobilisés sur 2.000 points de rassemblements, c'était silence radio. En dehors du ministre de l'Intérieur, par nature aux avant-postes, le sommet de l'État s'est gardé de tout commentaire.

Christophe Castaner a délivré tout au long de la journée des informations factuelles. Il a également rappelé la ligne que s'était fixée le gouvernement : dialogue autant que possible, maintien de l'ordre public si besoin, et intervention en cas de blocage le cas échéant.

Comment reprendre la main ?

Mais l'Élysée et Matignon étaient conscients qu'ils auraient été difficilement audibles sur le terrain politique face à l'exaspération des manifestants. Les responsables de l'opposition qui ont rejoint des "gilets jaunes" ont d'ailleurs été plus ou moins tolérés par les manifestants.



Mais alors, comment reprendre la main et renouer le dialogue ? Un proche d'Édouard Philippe, qui juge le mouvement "significatif", relève l'absence de leaders. "On essaie de travailler à des solutions concrètes", ajoute cette même source, soulignant que le prix de l'essence n'est pas l'unique enjeu. D'où la difficulté d'apporter des réponses immédiatement satisfaisantes aux mécontents.