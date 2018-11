publié le 18/11/2018 à 15:20

Marine Le Pen se dit solidaire de "la France qui bosse, la France qui cotise, qui ne réclame jamais rien, qui n'exige jamais rien et qui aujourd'hui vient dire 'stop on n'en peut plus, on ne peut plus boucler le budget de notre famille'".



La présidente du Rassemblement national a salué, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le "grand succès" de la mobilisation des "gilets jaunes".

Marine Le Pen "demande (au gouvernement ndlr) que tout cela s'arrête". "Il y a un problème de fond qui est celui du consentement à l'impôt. C'est la base du pacte républicain. J'encourage le gouvernement à dire qu'il a entendu le message et a donné les décisions qui vont ramener la paix, la sérénité et la tranquillité. Pour l'instant, je n'entends rien".

Selon la députée du Pas-de-Calais, "les Français ne peuvent plus faire face à ça. Le gouvernement prend de la main gauche plus qu'il ne donne de la main droite. C'est pour cela que les Français sont dans la rue. C'est le peuple central qui ne supporte plus le poids de cette sur-fiscalité".