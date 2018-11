publié le 17/11/2018 à 11:00

Une situation qu'elle "déplore". Jacline Mouraud, qui est peu à peu devenue la tête d'affiche des "gilets jaunes", a réagi à la mort d'une manifestante en Savoie. Cette dernière, présente sur un barrage non autorisé à Pont-de-Beauvoisin, a été mortellement fauchée par une automobiliste prise de panique.



"On ne peut pas en arriver là, mais qui est responsable ? Le gouvernement français est responsable du décès de cette dame", lance Jacline Mouraud, au micro de RTL. "On ne peut pas envoyer les gens dans la rue et que tout se passe bien", poursuit-elle.

Évoquant une véritable "crispation", elle appelle à "laisser passer" les automobilistes qui veulent circuler tranquillement. "On n'est pas là pour emmerder le monde, on est là pour alerter le gouvernement. Si les Français sont dans la rue aujourd'hui, c'est bien qu'ils n'en peuvent plus", dit-elle.