publié le 18/11/2018 à 17:08

Qu'est-ce qui est jaune et qui attendait ce samedi 17 novembre ? Il ne s'appelle pas Jonathan mais Éric. Et son sitting en solitaire sur le pont Saint-Pierre de Montluçon (Allier) a fait le tour des réseaux sociaux.



Affublé d'un gilet jaune, l'homme s'est assis aux alentours de 11 heures sur une chaise, un balai à la main. Son geste, original, a amusé les passants et commerçants qui n'ont pas hésité à lui apporter des boissons chaudes afin qu'il puisse se réchauffer (le thermomètre avoisinait les 5 degrés, ndlr).



Interrogé par le quotidien La Montagne, Éric s'est expliqué sur son coup de gueule, qu'il a voulu exprimer seul : "Je trouve que les mouvements organisés et déclarés à la préfecture perdent de leur valeur car les gens étaient au courant. Ils ont pris des mesures, ont fait le plein d'essence et leurs courses hier. Moi, personne ne m'attendait ici. Je voulais marquer les esprits pour exprimer la colère des Français".



¿¿¿ Vous ne verrez rien de plus incroyable aujourd’hui ¿¿¿

¿Pont Saint-Pierre#GiletsJaunes pic.twitter.com/Wy1r9WZTfm — RJFM (@RJFM_redaction) 17 novembre 2018

Une heure au milieu des automobilistes

Celui qui est en tout et pour tout resté une heure au milieu des automobilistes parfois interloqués, souvent amusés, s'est défendu de toute volonté de se désolidariser du mouvement. "J'ai voulu marquer le coup, montrer que je suis là, montrer le ras-le-bol des Français", a-t-il poursuivi dans une vidéo.