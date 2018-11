publié le 17/11/2018 à 10:32

On connaît les premiers chiffres de la mobilisation des "gilets jaunes". Plus de 1.000 rassemblements se déroulent à travers la France entière ce samedi 17 novembre avec quelque 50.000 manifestants, selon le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. Il s'agit des premières informations officielles dévoilées pour le moment.



On dénombrait sur le territoire "1.083 points de tension et 50.000 personnes sur ces points", a déclaré le ministre. Il n'y a quasiment pas de point de blocage : seuls sont bloqués des points d'accès mais aucun axe stratégique, a-t-il précisé, avec "une répartition (des blocages) assez différente d'un département à l'autre".

Opérations escargot sur les axes routiers, perturbations dans les transports... La mobilisation des gilets jaunes a donné lieu à quelques débordements. Un drame endeuille également la journée : une manifestante, mobilisée avec les "gilets jaunes", a été fauchée par une voiture à Pont-de-Beauvoisin en Savoie.