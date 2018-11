publié le 10/11/2018 à 09:36

La vidéo a été vue par plus de six millions de personnes. Autant dire que le coup de gueule de Jacline Mouraud, une automobiliste de Ploërmel, dans le Morbihan, n'est pas passé inaperçu. L'augmentation du prix des carburants, la multiplication des radars, les futurs péages à l'entrée des grandes villes, l'instauration des cartes grises pour les vélos... Autant de sujets qui suscitent la colère de cette automobiliste.



"J'ai deux petits mots à dire à monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que va se terminer la traque aux conducteurs que vous avez mise en place depuis que vous êtes là ? On atteint des sommets (...) On en a plein les bottes", s'indignait-elle alors dans cette vidéo de plus de quatre minutes. Et de lancer : "Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ?".

Cette dernière était loin d'imaginer un "tel retentissement". "Ça dépasse l'entendement", dit-elle ce samedi 10 novembre au micro de RTL. "J'ai décidé de mettre sur Facebook ce que je pensais (...) On n'en peut plus. Ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est ce que pense au moins six millions de Français", poursuit-elle évoquant un véritable "ras-le-bol général".

Dénonçant la politique de l'État qui "veut nous prendre de l'argent dans les poches alors qu'il n'y a plus rien dedans", Jacline Mouraud assure dès à présent qu'elle sera dans la rue le 17 novembre prochain, munie de son gilet jaune, afin de faire entendre sa voix. "Cela va être de très très grande ampleur", assure-t-elle.