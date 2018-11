publié le 18/11/2018 à 20:24

Invité du journal de 20 heures ce dimanche 18 novembre, Édouard Philippe a assuré avoir entendu "la souffrance" d'une partie des Français tout en assurant que "le cap sera tenu".



Le Premier ministre réagissait après la mobilisation des "gilets jaunes" tout au long du week-end, qui protestaient contre les hausses des prix des carburants.

Sur RTL dimanche, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, avait dressé un lourd bilan humain pour la journée de samedi avec un mort, une manifestante de 63 ans percutée par une conductrice prise de panique, et plus de 400 blessés - dont 14 gravement y compris parmi les forces de l'ordre - et les dégradations ont été nombreuses. Par ailleurs, il a indiqué l'interpellation de 282 personnes.